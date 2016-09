Der Tagesspiegel: Betriebsrat: Berliner Kaiser's-Läden sind keine Schließkandidaten

Berlin (ots) - Anders als in Nordrhein-Westfalen gibt es nach Informationen des Betriebsrats in Berlin keine Kaiser's-Filialen, die geschlossen werden sollen. "Wir haben keine Schließkandidaten in Berlin", sagte Betriebsratschef Volker Bohne dem Tagesspiegel (Montagausgabe).

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/schicksalswoche-fuer-kaisers-tengelmann-ringen-um-jeden-arbeitsplatz/14563160.html

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell