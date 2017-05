TERMINAVISO: OMV Live-Webcast zu den Ergebnissen Q1/2017

Wien (ots) - Die OMV lädt Sie zum Live-Webcast zu den Ergebnissen für das 1. Quartal 2017 mit CEO Rainer Seele ein.

Datum: Donnerstag, 11. Mai 2017

Zeit: 10:00 Uhr (MESZ)

Webcast: [http://omv-streaming.com/omv/2017-05-11/] (http://omv-streaming.com/omv/2017-05-11/)

Der Webcast findet in englischer Sprache statt. Sie können Fragen per E-Mail vorab oder auch während der Übertragung an public.relations@omv.com senden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird anschließend auf der OMV Homepage abrufbar sein.

