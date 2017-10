INTER Versicherungsgruppe: Erneute Auszeichnung mit Plus X Award-Gütesiegel - INTER MeinLeben® erhält renommierten Preis in den Kategorien "Leistungsumfang" und "Innovation"

"Wir freuen uns sehr, dass unser flexibles Rentenprodukt schon im ersten Jahr nach der Markteinführung viel Lob einheimsen konnte. Der Plus X-Award ist für uns eine ganz besonders wertvolle Auszeichnung",so INTER-Vertriebsvorstand Michael Schillinger. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/25270 / Die Verwendung dieses Bildes ist ... Bild-Infos Download

Mannheim (ots) - Das Plus X Award-Gütesiegel geht auch in diesem Jahr an die INTER Versicherungsgruppe. Die Fachjury zeichnete das neue Rentenprodukt INTER MeinLeben® in den Kategorien "Leistungsumfang" und "Innovation" aus.

"Wir freuen uns natürlich sehr, dass unser flexibles Rentenprodukt schon im ersten Jahr nach der Markteinführung viel Lob einheimsen konnte. Der Plus X-Award ist für uns eine ganz besonders wertvolle Auszeichnung, da es sich hier um einen anerkannten, hochwertigen Preis handelt", betont INTER-Vertriebsvorstand Michael Schillinger "Wir können jeden Menschen in Deutschland nur ermutigen, möglichst früh mit dem Sparen fürs Alter zu beginnen und dabei auch kostengünstige ETFs zu nutzen. Wir haben bei der Entwicklung von INTER MeinLeben® besonderen Wert auf starke Leistungen und innovative Elemente gelegt. Dass dies nun von der Fachjury so positiv bewertet wird, bestätigt uns auf unserem Weg."

Das flexible Altersvorsorgeprodukt der INTER passt sich nahtlos jeder Lebenssituation an. So sind beispielsweise Beitragspausen ohne Grund möglich. Versicherte profitieren natürlich auch von attraktiven Renditechancen. Sie können Zeitpunkt und Höhe im Auszahlplan jederzeit selbst bestimmen und damit die Steuerbelastung beeinflussen. Später wechseln sie in die konventionelle Rente und genießen die Sicherheit einer lebenslangen Rentenzahlung. Ihr Kapital können sie unabhängig vom Alter auch ganz oder teilweise auszahlen lassen.

Diese und noch viele weitere Vorteile haben auch die Fachjury überzeugt: "Das Konzept und die damit verbundene Kostenstruktur ist für einen deutschen Lebensversicherer auf jeden Fall innovativ", sagt Christian Glomitze, Jurymitglied und Geschäftsführer der CGI Wirtschaftsberatung UG. "Dies haben bisher nur ausländische Versicherer so umgesetzt, auf welche ich schon lange zurückgreife. Eine sehr spannende Entwicklung!"

Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle und wird seit 14 Jahren an internationale Marken für innovative Produkte verliehen. In diesem Jahr öffnet sich die Jury dem Dienstleistungsbereich und prämiert die besten Tarife und Anbieter aus der Versicherungswirtschaft. Der Innovationspreis wurde als Projekt zum Schutz und zur Stärkung der Marke und des Handels sowie zur verbesserten Orientierung des Endverbrauchers initiiert.

Weitere Informationen zu INTER MeinLeben® finden Sie unter www.inter.de

