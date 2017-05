Endlich was fürs Herz: "This Is Us - Das ist Leben" startet am 24. Mai 2017 auf ProSieben

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots) - 21. Mai 2017. "'This Is Us' umarmt unsere Kultur, die sich so verzweifelt nach Menschlichkeit sehnt", schreibt ENTERTAINMENT WEEKLY zum US-Start der Hit-Serie. Und auch die deutsche Presse jubelt. TV DIGITAL meint: "Die müssen Sie sehen! Bereits die erste Folge der charmanten Dramedy ist so clever gemacht, dass man sich einen Blackout wünscht, um sie noch einmal zu sehen und erneut diesen jungfräulichen Aha-Moment zu erleben." "Authentisch, lustig und immer anders, als man es erwartet", findet GLAMOUR. ProSieben zeigt "This Is Us - Das ist Leben", die erfolgreichste neue Serie der US-Season, ab Mittwoch, 24. Mai 2017, um 21:15 Uhr.

"Diese Serie ist unglaublich schwer zu erklären, aber so einfach zu verstehen." THIS IS US-HAUPTDARSTELLER MILO VENTIMIGLIA

- Durchschnittlich 15 Millionen Zuschauer machten "This Is Us" zur meistgesehenen neuen Serie der US-Season. Das Finale lockte 17,8 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

- Darstellerin Chrissy Metz avancierte in kürzester Zeit zur Gallionsfigur aller Plus-Size-Frauen und wurde zum Star der US-Talkshows.

- Hochgelobt: Die Serie erhielt bereits zahlreiche Nominierungen, z.B. bei den GOLDEN GLOBES®, SAGs und Auszeichnungen bei den Critics Choice Awards und den People's Choice Awards.

- Produzent Dan Fogelman ("Crazy, Stupid, Love") beweist einmal mehr sein Talent für großartige Dramedy. Die zweite und dritte Staffel wurden bereits in Auftrag gegeben.

"Nimm die sauerste Zitrone, die dir das Leben bietet, und mach daraus so etwas Ähnliches wie Limonade." Diesen Rat bekommt Jack (Milo Ventimiglia) an seinem 36. Geburtstag, nachdem bei der Geburt seiner Drillinge etwas schief gelaufen ist. Doch nicht nur er und seine Frau Rebecca (Mandy Moore) müssen erfahren, dass das Leben voller dramatischer Überraschungen steckt: Die massiv übergewichtige Kate (Chrissy Metz) trifft eine mutige Entscheidung - und lernt dabei ganz unverhofft den Mann ihres Lebens kennen. Der gefeierte Sitcom-Star Kevin (Justin Hartley) fühlt sich trotz seines Erfolges alleine und missverstanden - und setzt alles aufs Spiel. Und der erfolgreiche Geschäftsmann Randall (Sterling K. Brown) findet endlich seinen leiblichen Vater, der ihn als Baby an einer Feuerwehrstation ausgesetzt hat.

