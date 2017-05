Markführer! Das #GNTM-Halbfinale dominiert den Donnerstagabend

Germany's next Topmodel, Staffel 12, 2017 Motiv: Celine, Serlina, Leticia, Romina Foto: © ProSieben/ Micah Smith ACHTUNG SPERRFRIST: Dieses Bild darf erst ab 19. Mai 2017 und nur bis 27. Mai 2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Marktführer! Heidi Klums Halbfinalistinnen verzaubern am Donnerstagabend beim Cover-Shooting grandiose 17,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer und machen ProSieben mit "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" zum Marktführer in der Prime Time. Serlina (22, Koblenz), Leticia (18, Ingolstadt), Romina (20, Hambrücken) und Céline (18, Koblenz) laufen in Kleidern von Heidi Klum ins #GNTM-Finale am 25. Mai.

Das ProSieben-Magazin red. überzeugt im Anschluss an #GNTM mit guten 12,6 Prozent Marktanteil (14-49 J.).

"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale, am 25. Mai um 20:15 Uhr, auf ProSieben

Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 19.05.2017 (vorläufig gewichtet: 18.05.2017)

