Große Emotionen! Lynn, Céline, Maja, Romina, Leticia und Serlina ziehen ins Halbfinale von #GNTM ein

Unterföhring (ots) - Auf der Zielgeraden! Lynn (18, Beckum), Céline (18, Koblenz), Maja (19, Langen), Romina (20, Hambrücken), Leticia (18, Ingolstadt) und Serlina (22, Koblenz) schaffen mit großen Emotionen den Einzug ins Halbfinale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - und sehr gute 16,5 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer fiebern am Donnerstagabend mit.

"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben

