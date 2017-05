Exklusives Crossover-Event auf ProSieben am 10. Mai

Exklusives Crossover-Event auf ProSieben: "The Flash", "Legends of Tomorrow" und "Supergirl" kämpfen am 10. Mai 2017 gemeinsam Aliens! Die "Dominatoren" greifen Central City an. Gegen diese Bösewichte können DC's TV-Superhelden nur gemeinsam siegen: Supermans Cousine Kara, die zeitreisenden Legends of Tomorrow, der rote Blitz und sogar der ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Exklusives Crossover-Event auf ProSieben: "The Flash", "Legends of Tomorrow" und "Supergirl" kämpfen am 10. Mai 2017 gemeinsam. Aliens! Die "Dominatoren" greifen Central City an. Gegen diese Bösewichte können DC's TV-Superhelden nur gemeinsam siegen: Supermans Cousine Kara, die zeitreisenden Legends of Tomorrow, der rote Blitz und sogar der dunkle Bogenschütze Arrow verteidigen die Stadt Seite an Seite ... ProSieben zeigt die Teile eins bis drei des exklusiven Crossovers der DC-Superhelden am Mittwoch, 10. März 2017, ab 22:10 Uhr.

Das Crossover-Event am Dienstag, 10. Mai 2017, auf ProSieben im Überblick:

22:10 Uhr - "Supergirl" ("Invasion!", Teil 1)

23:10 Uhr - "The Flash" ("Invasion!", Teil 2)

23:55 Uhr - "Legends of Tomorrow" ("Invasion!", Teil 3)

© WARNER BROTHERS

Dieses Bild darf bis 10.05.2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht fuer EPG, Facebook und Twitter! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.

Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.

Pressekontakt:

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell