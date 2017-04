Wenn ein Kuss zum Haftbefehl führt: "Galileo Big Pictures - So haben Sie Amerika noch nie gesehen" am Freitag auf ProSieben

Verhaftet aus Liebe? Der Amerikaner Richard Loving schließt seine Freundin in die Arme und gibt ihr einen Kuss. Doch diese zaertliche Geste schlaegt ungeahnte Wellen: Nach der Rueckkehr von seiner Hochzeit in Washington musste das frisch gebackene Ehepaar seine Heimat Virgina per Gesetz verlassen, um einer Haftstrafe zu entgehen. Aiman ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

Verhaftet aus Liebe? Der Amerikaner Richard Loving schließt seine Freundin in die Arme und gibt ihr einen Kuss. Doch diese zärtliche Geste schlägt ungeahnte Wellen: Nach der Rückkehr von seiner Hochzeit in Washington musste das frisch gebackene Ehepaar seine Heimat Virgina per Gesetz verlassen, um einer Haftstrafe zu entgehen. Wieso sorgte die Geschichte der Liebenden nicht nur in Amerika, sondern sogar weltweit für Aufsehen? Aiman Abdallah erzählt am Freitag, 28. April 2017, in "Galileo Big Pictures" um 20:15 Uhr auf ProSieben, diese und 49 weitere ungewöhnliche Geschichten aus Amerika. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - auch für Kakteen: Ein Polizist posiert neben einem Saguaro-Kaktus für ein Urlaubsfoto. Diesen Eindruck vermittelt das Big Picture aus einem Nationalpark in Arizona. Doch tatsächlich ist Ray O´Neill im Dienst und in wichtiger Mission unterwegs: Der Chief Ranger ist für den "Personenschutz" der Saguaro-Kakteen verantwortlich. Doch warum sind die stacheligen Pflanzen so begehrt, dass sie auf dem Schwarzmarkt bis zu 6.000 Dollar einbringen? "Galileo Big Pictures - So haben Sie Amerika noch nie gesehen" mit Aiman Abdallah am Freitag, 28. April 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben

