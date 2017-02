Ahoi! Heidi Klum lädt ihre Topmodels zur ersten #GNTM-Kreuzfahrt auf die MS Astoria

2 weitere Medieninhalte

Ahoi! Heidi Klum laedt ihre Topmodels zur ersten #GNTM-Kreuzfahrt auf die MS Astoria Entspannung pur auf einer schoenen Mittelmeerkreuzfahrt? Von wegen: Heidi Klum laedt in Folge zwei (Donnerstag, 16. Februar) ihre Top 28 zur ersten #GNTM-Kreuzfahrt auf die MS Astoria. Germany's next Topmodel, Staffel 12, 2017 Foto: © ProSieben/ Richard ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

Entspannung pur auf einer schönen Mittelmeerkreuzfahrt? Von wegen: Heidi Klum lädt in Folge zwei (Donnerstag, 16. Februar) ihre Top 28 zur ersten #GNTM-Kreuzfahrt auf die MS Astoria. Direkt beim ersten Stopp vor Mallorca wartet der Fotograf Max Montgomery (Vogue, Marie Claire, Galore Magazine) in einer kleinen Bucht für ein Stand up Paddle-Shooting. Heidi Klum: "Max Montgommery ist sehr modern, er ist sehr cool und selber noch jung. Insofern sieht er die Mädchen nochmal mit einem ganz anderen Auge" sagt Heidi Klum. "Das ist das erste Shooting für die Mädchen. Das ist natürlich super aufregend und auch nicht so einfach." Schon vorher gibt es die erste Fotochallenge: Jedes Model fotografiert sich mit Selbstauslöser auf dem Oberdeck der MS Astoria. Dieses Shooting ist ein besonderer Wettbewerb: Die Gewinner ziehen in Luxuszimmer mit Meerblick. Die Verlierer müssen sich im untersten Deck auf engem Raum einrichten. Michael Michalsky: "Die Arbeitsbedingungen werden härter. Die Models müssen unter schweren Bedingungen Leistung bringen. Das ist ein guter Einstieg ins Modelleben. Das Business ist hart, es wird einem nichts geschenkt." Für den ersten Entscheidungs-Walk laufen die Models in langen Haute Couture-Kleidern aus Neopren-Stoff über den Catwalk auf Hoher See. Doch Achtung: Nicht nur während der Entscheidungs-Walks kann die Reise für die jungen Topmodels enden. Die Jury kann ein Nachwuchsmodel zu jeder Zeit aus dem Wettbewerb nehmen. Wer muss die Topmodel-Kreuzfahrt schon jetzt verlassen? "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben Möchten Sie Videoclips rund um "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" kostenlos auf Ihrer Website einbetten, dann melden Sie sich hier an: http://explore.glomex.com Aktuelle Informationen zur Show finden Sie immer auf www.prosieben.de/topmodel und auf der Presseseite presse.prosieben.de/topmodel2017 Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Stephi Schulz Tel. +49 [89] 9507-1166 Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.com Alina Jahrmarkt Tel. +49 [89] 9507-1191 Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell