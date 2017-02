Unterföhring (ots) - ProSieben bleibt in den nächsten Jahren die feste TV-Heimat von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. "ProSieben und Joko & Klaas wollen die nächsten Jahre weiter TV-Geschichte schreiben", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Wir freuen uns auf neue Ausgaben von 'DIE BESTE SHOW DER WELT' und 'Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt'. Zudem entwickeln wir mit den Künstlern neue Shows für ProSieben." Für diesen Sommer haben Joko & Klaas eine traurige Nachricht: Der "CIRCUS HALLIGALLI" wird am Ende der neunten Staffel im Juni seine finale Vorstellung geben. Die Staffel startet morgen live - am Valentinstag.

Joko Winterscheidt: "Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie 'CIRCUS HALLIGALLI' nicht bis in alle Ewigkeit machen werden. Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist. Daher haben wir uns dazu entschieden 'CIRCUS HALLIGALLI' zu beenden und so wie es ist unbeschadet in den Schrank zu stellen. Aber wir gehören zu ProSieben und ProSieben zu uns. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

Klaas Heufer-Umlauf: "Joko ist mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen und das steht unserem Konzept natürlich im Weg. Es ist ein bisschen wie in einer langen Ehe. Da ist der Papa dann irgendwann auch mal eine Stunde länger im Garten, aber wenn er abends zum Essen kommt, dann freut er sich wieder richtig auf die Mama. Fernsehjahre rechnet man wie Hundejahre, die muss man sich gut einteilen. Um in Zukunft gemeinsam und zusammen auf ProSieben Fernsehen zu machen, tut es uns ganz gut, wenn wir uns künftig unregelmäßiger sehen, aber das noch für viele Jahre."

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Joko & Klaas stehen seit sechs Jahren für wahnsinniges Entertainment, das es so nur auf ProSieben gibt. Und da gehört es hin. Die Beiden machen unverwechselbares, mit Fernsehpreisen ausgezeichnetes Fernsehen mit enormer Wirkung auf die junge Zielgruppe und die gesamte Branche. Mit ihren Shows setzen Joko & Klaas inhaltlich wie stilistisch Maßstäbe und neue Trends. Das erfordert stetiges Frischhalten, Erneuern und Weiterentwickeln. Aus diesem Grund verstehe ich sehr gut, dass Joko & Klaas die Manege des Wahnsinns im 'CIRCUS HALLIGALLI' in diesem Sommer nach über 130 Folgen letztmalig bespielen. Nicht etwa, um den Wahnsinn zu beenden - im Gegenteil. Es ermöglicht Spielraum für Neues. ProSieben bleibt als innovativer und mutiger Sender auch in den kommenden Jahren das feste Zuhause für die Beiden - Hobbyraum zum Tüfteln und Spielwiese zum Austoben inklusive."

Die neunte und letzte Staffel "CIRCUS HALLIGALLI" startet am Dienstag, 14. Februar, um 22:10 Uhr live auf ProSieben.

Unter http://pro7.de/chgfinalseason erklären Joko & Klaas, warum sie im "CIRCUS HALLIGALLI" den letzten Vorhang fallen lassen.

Hashtag zum Start der finalen Staffel: #wennsamschönstenist

