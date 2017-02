Hals- und Beinbruch! Palina Rojinski wagt sich für ProSieben in "Let's Dance" aufs eisige Parkett

Elegante Performance, Anmut und Taktgefühl - das alles bietet die "Let's Dance"-Variante von Joko Winterscheidt nicht. In "Let's Dance on Ice" lässt er Prominente und Profitänzer in Teams gegeneinander antreten und erhöht den Schwierigkeitsgrad: Schauspielerin Palina Rojinski muss mit ihrem Tanzpartner Lukas auf frostigem Parkett mit ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Elegante Performance, Anmut und Taktgefühl - das alles bietet die "Let's Dance"-Variante von Joko Winterscheidt nicht. In "Let's Dance on Ice" lässt er Prominente und Profitänzer in Teams gegeneinander antreten und erhöht den Schwierigkeitsgrad: Schauspielerin Palina Rojinski muss mit ihrem Tanzpartner Lukas auf frostigem Parkett mit profillosen Schuhen mitten im Studio eine Tanzperformance auf die Beine stellen. Palina Rojinski: "Ich mache bei 'Let's Dance on Ice' mit, weil Joko mich angerufen und gefragt hat. Weil alle anderen abgesagt haben." Neben Palina betreten auch "Bachelor" Paul Janke und Klaas Heufer-Umlauf das Eis. Choreografin Nikeata Thompson und Musicaldarsteller Alexander Klaws bewerten die eisigen Tänze als Jury.

"Let's Dance on Ice" ist eine von acht Shows in der Show: Joko & Klaas suchen in "DIE BESTE SHOW DER WELT" (Samstag, 4. Februar 2017, um 20:15 Uhr, ProSieben) nach der richtigen Choreografie für die beste Unterhaltung.

Liebeserklärungen ans Fernsehen: Joko & Klaas buhlen in acht eigenständigen Shows in der Show um die Gunst des Publikums. Jede einzelne Sendung wird zum Quoten-Duell: Im Wechsel präsentieren die Beiden ihre ganz eigenen Vorstellungen von erstklassigem Entertainment. Das Publikum im Studio entscheidet dann per Fernbedienung über Quotenhit, Flop oder vorzeitige Absetzung. Die Show mit der höchsten Einschaltquote wird "DIE BESTE SHOW DER WELT" und erhält den echten Deutschen Fernsehpreis. Jeannine Michaelsen führt durch den TV-Abend, Oliver Kalkofe bewertet jede Show als Kritiker.

"DIE BESTE SHOW DER WELT" ist nominiert für den Grimme-Preis (Kategorie "Unterhaltung") und den Deutschen Fernsehpreis 2017 ("Beste Unterhaltung Primetime").

"DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 4. Februar 2017, um 20:15 Uhr, auf ProSieben

Hashtag zur Show: #BesteShow

