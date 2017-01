Alles auf OSCAR¨! ProSieben feiert ab Samstag, 25. Februar 2017, 39 Stunden lang Hollywood und seine Blockbuster Ganz großes Kino: Der OSCAR¨ erobert auf ProSieben 2017 das ganze Wochenende. 39 Stunden stehen im Zeichen des wichtigsten Filmpreises der Welt. Zum ersten Mal startet das OSCAR¨-Wochenende bereits am Samstag, 25. Februar 2017, ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Ganz großes Kino: Der OSCAR® erobert auf ProSieben 2017 das ganze Wochenende. 39 Stunden stehen im Zeichen des wichtigsten Filmpreises der Welt. Zum ersten Mal startet das OSCAR®-Wochenende bereits am Samstag, 25. Februar 2017, um 20:15 Uhr. In der neuen Show "Big Blockbuster - Die besten Hollywood-Filme", am Samstag um 20:15 Uhr, unternehmen die ProSieben-Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert einen bildgewaltigen Streifzug durch die ikonischsten Momente der Kinogeschichte. Am Sonntag, 26. Februar 2017, schaltet ProSieben den ganzen Tag über immer wieder nach Hollywood. Um 20:15 Uhr zeigt der Sender den mit unzähligen Preisen und Nominierungen überhäuften Psycho-Thriller "Gone Girl - Das perfekte Opfer" von "Fight Club"-Macher David Fincher zum ersten Mal im Free-TV. Ab 23:20 Uhr melden sich Steven Gätjen, Viviane Geppert und Michael Michalsky mit "red. Der OSCAR®-Countdown" live vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Sie erzählen die emotionalsten, berührendsten und kuriosesten OSCAR®-Geschichten der Hollywood-Schauspieler. Steven Gätjen spricht ab 00:30 Uhr live am roten Teppich mit der Crème de la Crème Hollywoods und fahndet nach den Favoriten der Filmstars. Hoch über den Köpfen der VIPs nehmen zeitgleich Viviane Geppert und Designer und "Germany's next Topmodel"-Juror Michael Michalsky von der Fashion-Bridge aus Outfits und Styling der Schauspieler unter die Lupe. Welche Film-Beauty strahlt und funkelt am hellsten? Wer trägt das gewagteste Kleid? Die Verleihung der OSCARS® überträgt ProSieben live ab 02:30 Uhr aus dem Dolby Theatre. Und für all diejenigen, die die ANNUAL ACADEMY AWARDS® 2017 nicht live verfolgen können, geben Viviane Geppert und Steven Gätjen am Montag, 27. Februar 2017, um 17:00 Uhr, bei "red. Die OSCAR®-Highlights 2017" einen Überblick über den glücklichsten Gewinner, die tränenreichste Dankesrede und das schönste Outfit der Film-Gala.

Die OSCARS® 2017 auf ProSieben im Überblick:

Montag bis Freitag, 20. bis 24. Februar 2017 17:00 Uhr: "taff" meldet sich täglich mit Neuigkeiten aus Hollywood

Donnerstag, 23. Februar 2017

23:30 Uhr: "red." aus L.A. mit Viviane Geppert

Samstag, 25. Februar 2017:

20:15 Uhr: "Big Blockbuster: Die besten Hollywood-Filme" mit Annemarie Carpendale und Viviane Geppert

Sonntag, 26. Februar 2017

20:15 Uhr: "Gone Girl - Das perfekte Opfer" (Free-TV-Premiere) 23:20 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown" (mit Viviane Geppert, Steven Gätjen und Michael Michalsky) Ab 00:30 Uhr: "OSCAR® 2017 - red.-Carpet live" (mit Viviane Geppert, Steven Gätjen und Michael Michalsky) ab 02:30 Uhr: "OSCAR® 2017 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A."

Montag, 27. Februar 2017

17:00 Uhr: "red. Die OSCAR®-Highlights 2017" mit Viviane Geppert und Steven Gätjen

