Die Dienstage werden der Wahnsinn: Joko & Klaas öffnen den "CIRCUS HALLIGALLI" nach der Winterpause am 14. Februar live auf ProSieben

Unterföhring (ots) - Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nehmen ab sofort den Dienstag ins Visier der Verrücktheit: "CIRCUS HALLIGALLI" macht den Dienstag nach der Winterpause (am 14. Februar 2017, live, um 22:10 Uhr) zum neuen Wahnsinnstag. In der Wundertüte des deutschen Fernsehens verstecken sich auch in der neuen Staffel gewohnt geistreicher Irrsinn, unkonventionelle Studiospiele und nationale sowie internationale Stars in der Manege. Zum Staffel-Start laden Joko & Klaas auf ProSieben live in ihren "CIRCUS HALLIGALLI" ein. Wer kann diese Einladung zum Kindergeburtstag für Erwachsene schon ausschlagen?

Der Montag gehört ab 6. Februar 2017 den US-Sitcoms: ProSieben zeigt "2 Broke Girls" (22:10 Uhr) und "New Girl" (23:10 Uhr) nach "The Big Bang Theory".

"CIRCUS HALLIGALLI" ab 14. Februar 2017, immer dienstags, 22:10 Uhr, ProSieben

Hashtag zur Show: #HalliGalli

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susanne Karl Tel. +49 [89] 9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell