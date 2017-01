Stark: Hervorragende 19,5 Prozent Marktanteil für "The Big Bang Theory" auf ProSieben!

Unterföhring (ots) - Großartiger Staffelauftakt: 19,5 Prozent der Zuschauer (14-49 J.) verfolgten den Start der 10. Staffel "The Big Bang Theory" am Montag auf ProSieben (20:15 Uhr). Damit erzielte die Serie den Prime-Time-Sieg in dieser Zielgruppe.

Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 03.01.2017 (vorläufig gewichtet: 02.01.2017)

