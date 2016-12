Frank Rosin und Frank Buschmann zocken mit Joko und Klaas um ihr Weihnachtsgeld

Unterföhring (ots) - Rein in die feinen Klamotten, raus mit der Kohle: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden am Nikolausabend (Montag, 22:15 Uhr, ProSieben) zu einer neuen Runde "Duell um die Geld" ein. Sport-Moderatorin Laura Wontorra, Sternekoch Frank Rosin, Comedian Oliver Polak und Kommentator Frank "Buschi" Buschmann nehmen bei Joko und Klaas am Spieltisch Platz. Ihr Einsatz bitte: Jeder der Spieler befüllt den Jackpot-Stiefel mit 1.000 Euro aus eigener Tasche, dann wird mit Spielleiter Oliver Kalkofe um Antworten auf Quizfragen gepokert. Wer blufft sich zum Sieg? Wer räumt mit Wissen das Weihnachtsgeld in Höhe von 6.000 Euro ab? Und wer wird die Rute des Bankrotts zu spüren bekommen?

Nach dem Spiel ist vor dem Circus: Am Dienstag, 22:10 Uhr, öffnen Joko und Klaas ihre Manege des Wahnsinns auf ProSieben und begrüßen Olli Schulz auf dem Sofa und Billy Talent auf der Bühne.

"Das Duell um die Geld" - Montag, 5. Dezember 2016, um 22:15 Uhr und "CIRCUS HALLIGALLI" - Dienstag, 6. Dezember 2016, um 22:10 Uhr auf ProSieben

