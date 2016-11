Der Circus kocht! Metallica stellen ihr neues Album vor, Johann Lafer lässt Joko & Klaas blind brutzeln

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - Abriss-Gig im Berliner "CIRCUS HALLIGALLI"-Studio: Die Kultband Metallica wird erstmals nach 13 Jahren und in voller Besetzung wieder im deutschen Fernsehen live performen - und zwar auf der Bühne der Manege von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Dort wird die Metal-Band am Montag, 21. November 2016, um 22:15 Uhr, auf ProSieben ihr neuestes Album "Hardwired... To Self-Destruct" mit einer lautstarken Kostprobe präsentieren.

Schon vor dem Auftritt von James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo wissen Joko und Klaas den Circus zum Kochen zu bringen: Sternekoch Johann Lafer wird die beiden Hobby-Brutzler in "Das Auge kocht mit" per Anweisungen über einen Knopf im Ohr zum fertigen Gericht dirigieren. Sie selbst sehen dabei nichts. Über eine Helm-Kamera lassen Joko und Klaas sich in die Töpfe schauen und werden blind zu Lafers Kochwerkzeugen. Wer zaubert das bessere Gericht? Wer trifft am Ende den Geschmack des Sternekochs?

"CIRCUS HALLIGALLI" - Montag, 21. November 2016, um 22:15 Uhr auf ProSieben

Hashtag zur Show: #HalliGalli

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susanne Karl Tel. +49 [89] 9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell