Stiefel rausstellen nicht vergessen: Joko & Klaas teilen am Nikolausabend auf ProSieben aus

Unterföhring (ots) - ProSieben stellt dem Heiligen Nikolaus am Dienstag, 6. Dezember, um 22:10 Uhr ausnahmsweise seine besten Gehilfen zur Seite, um milde Gaben aus ihrer TV-Wundertüte zu verteilen. Prall befüllte Stiefel? Oder wartet doch die Rute? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf brechen im "CIRCUS HALLIGALLI" unter Garantie mit jedem Brauch des Nikolausabends.

Am Abend zuvor (Montag, 5. Dezember, 22:10 Uhr) spielen Joko und Klaas auf ProSieben "Das Duell um die Geld". Mit geladenen Gästen wird am Spieltisch um die richtigen Antworten auf Quizfragen und um Weihnachtsgeld in Höhe von 6.000 Euro gepokert.

"Das Duell um die Geld" - Montag, 5. Dezember 2016, um 22:10 Uhr und "CIRCUS HALLIGALLI" - Dienstag, 6. Dezember 2016, um 22:10 Uhr auf ProSieben

Hashtags zu den Shows: #DudG / #HalliGalli

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susanne Karl Tel. +49 [89] 9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell