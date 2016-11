"Uns verbindet eine unheilbare Krankheit." - ProSieben begleitet vier junge Mukoviszidose-Patienten ab 7. November 2016 bei "taff"

Anuschka (26), Philo (27), Sarah (29) und Kasim (24) - sie verbindet eine unheilbare Krankheit: Mukoviszidose, eine der haeufigsten angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Auf der Jugendstation 15 der Charité - Universitaetsmedizin Berlin gehen die vier seit ihrer Geburt ein und aus. Anuschka steht auf der Warteliste für eine ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Anuschka (26), Philo (27), Sarah (29) und Kasim (24) - sie verbindet eine unheilbare Krankheit: Mukoviszidose, eine der häufigsten angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Auf der Jugendstation 15 der Charité - Universitätsmedizin Berlin gehen die vier seit ihrer Geburt ein und aus. Anuschka steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation und verbringt viel Zeit in der Klinik. Das Stations-Team ist fast zum Familienersatz geworden: "Man kann mit denen lachen, wie Freunde. Man kennt die ja schon jahrelang und hat einen auch so ein bisschen ins Herz geschlossen." Wie leben die vier im Alltag mit Symptomen wie Atemnot und Dauerhusten? Wie gehen Partner, Freunde und Angehörige damit um, dass ihre mittlere Lebenserwartung nur 40 Jahre beträgt? Das ProSieben-Magazin "taff" hat sie für die Wochenserie "MUKO 15 - Die Jugendstation", ab Montag, 7. November 2016, ab 17:00 Uhr auf ProSieben, über einen Zeitraum von einem halben Jahr lang begleitet.

"Besonders Jugendliche haben oft Probleme, ihre Erkrankung zu akzeptieren", sagt Dr. Doris Staab, die Leiterin des Mukoviszidose-Zentrums an der Charité. "Sie brauchen ein Klima nicht nur bei uns auf Station, sondern vor allem bei ihren Freunden, das ihnen hilft, ihr Leben trotzdem mit Spaß zu leben. Ganz wichtig ist, dass ihre Freunde verstehen, warum sie nicht rauchen dürfen oder bei manchen Partys nicht dabei sind. 'taff' kann ihnen eine Stimme geben und dazu beitragen, dass sie sich nicht jedes Mal neu erklären müssen." 8.000 Betroffene gibt es in Deutschland, eines von 2.500 Neugeborenen erkrankt an Mukoviszidose. Ursache der Krankheit ist eine Funktionsstörung der schleimbildenden Drüsen des Körpers, unter anderem der Bauchspeicheldrüse und der Bronchien. Dadurch haben die Betroffenen oft Dauerhusten, chronische Lungenentzündung und Untergewicht. Ein Heilmittel für Mukoviszidose gibt es momentan noch nicht, an Medikamenten, die die Grunderkrankung behandeln, wird jedoch geforscht.

"taff" - immer montags bis freitags um 17:00 Uhr auf ProSieben

