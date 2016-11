Rumba, Quickstep, Hip-Hop oder Walzer mit Electric Slide - welcher Star gewinnt die ProSieben-Show "Deutschland tanzt"?

Diese 16 prominenten Tänzer versuchen in der neuen ProSieben Showreihe, den Sieg für Ihr Bundesland zu ertanzen. Weitere Informationen unter http://www.presseportal.de/nr/25171

Unterföhring (ots) -

Wolfgang Lippert (Mecklenburg-Vorpommern) setzt auf Hip-Hop. Janni Hönscheid und Peer Kusmagk (Schleswig-Holstein) wagen einen Quickstep. Friedrich Liechtenstein (Brandenburg) will mit einem klassischen Walzer mit Electric Slide punkten. Supermodel Shermine Shahrivar (Nordrhein-Westfalen) will mit einer Rumba Deutschland für sich gewinnen. In der neuen ProSieben-Showreihe "Deutschland tanzt" treten ab 12. November 16 Stars für ihr Bundesland an. Und nur die Zuschauer entscheiden, wer gewinnt. Dabei setzt ProSieben auf einen wohl vertrauten Modus. Welches Bundesland tanzt am besten? "Zwölf Punkte für Bayern": Jedes Bundesland wählt nach den Auftritten seinen Favoriten. Für die Punktevergabe schaltet Moderatorin Lena Gercke live zu einem Reporter, der die Ergebnisse aus seinem Bundesland verkündet.

16 Stars und ihre Bundesländer im Überblick:

* Magdalena Brzeska & Tochter Noemi (Baden-Württemberg) * Kassandra Wedel (Bayern) * Avelina Boateng (Berlin) * Friedrich Liechtenstein (Brandenburg) * Yared Dibaba (Bremen) * Fernanda Brandao (Hamburg) * Taynara Wolf (Hessen) * Wolfgang Lippert (Mecklenburg-Vorpommern) * Oliver Pocher (Niedersachsen) * Shermine Shahrivar (Nordrhein-Westfalen) * Nils Brunkhorst (Rheinland-Pfalz) * Elisabeth Brück (Saarland) * Xenia Prinzessin von Sachsen (Sachsen) * Jan Kralitschka (Sachsen-Anhalt) * Peer Kusmagk & Janni Hönscheid (Schleswig-Holstein) * Janin Ullmann (Thüringen)

Bei "Deutschland tanzt" messen sich ab 12. November in drei Liveshows Stars aus 16 Bundesländern im größten Tanz-Wettbewerb Deutschlands. Die zwölf besten Stars ziehen mit ihren Bundesländern ins Halbfinale am 19. November ein. Im Finale am 29. November wählt Deutschland aus sechs Finalisten seinen Sieger: Welcher Star siegt für sein Bundesland?

"Deutschland tanzt!" ? ab 12. November 2016, immer samstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Alle Infos, Interviews mit den Promis und Fotos zum Download finden Sie immer hier: http://presse.prosieben.de/DeutschlandTanzt

