He Loves To Entertain Us: Robbie Williams zu Gast bei Joko und Klaas

Unterföhring (ots) - Im "CIRCUS HALLIGALLI" gastieren die Stars: Sänger und Entertainer Robbie Williams zieht es für sein Bühnen-Comeback in Deutschland prompt in die Manege des Wahnsinns zu Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Robbie und Klaas verbindet ein besonders intensiver Moment: Im Juni dieses Jahres wurde der Popstar auf ein "Wenn ich Du wäre..."-Video von Klaas aufmerksam. Was war darin zu sehen? Klaas auf der großen "Rock am Ring"-Bühne. Vor tausenden Besuchern performt er live Robbie Williams' großen Hit "Angels". "Not sure what's happening here but i approve", kommentierte Robbie auf Twitter. Jetzt folgt das große Zusammentreffen bei "CIRCUS HALLIGALLI". Ob es zum gemeinsamen Duett auf der Showbühne kommen wird?

"CIRCUS HALLIGALLI" - Montag, 10. Oktober 2016, um 22:10 Uhr auf ProSieben

Hashtag zur Show: #HalliGalli

