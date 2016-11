Allianz für Profis: Wohnungswirtschaft und Immowelt starten Kooperation

Nürnberg (ots) - Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW und die Immowelt Group beschließen Kooperation / Gemeinsam werden neue Services für die Online-Vermarktung von Wohnimmobilien entwickelt und realisiert / GdW-Präsident Axel Gedaschko: "Unsere große Gemeinsamkeit mit Immowelt ist der Fokus auf die Profis der Branche. Gemeinsam entwickeln wir in Zukunft neue, speziell auf unsere Mitglieder zugeschnittene Produkte." / Immowelt-CEO Carsten Schlabritz über DUO, dem gemeinsamen Vermarktungspaket von immowelt.de und immonet.de: "Wir haben den Nerv der Wohn-Profis getroffen und werden uns auch weiter an den Anforderungen der professionellen Wohnungsvermittler orientieren"

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW und die Immowelt Group haben eine Kooperation beschlossen. Gemeinsam werden neue, innovative Services für die Online-Vermarktung von Wohnimmobilien entwickelt und realisiert. "Unsere große Gemeinsamkeit mit Immowelt ist der Fokus auf die Profis der Branche. Gemeinsam entwickeln wir in Zukunft neue, speziell auf unsere Mitglieder zugeschnittene Produkte", so GdW-Präsident Axel Gedaschko.

"Wir haben den Nerv der Wohn-Profis getroffen"

"Die Kooperation mit dem GdW hat für uns eine enorme Bedeutung. Als größter deutscher Branchenverband ist der GdW Heimat vieler unserer Kunden", so Immowelt-CEO Carsten Schlabritz. "Wir haben die Erfahrung, das Gespür und das Know-how, um unsere Produkte auf die Anforderungen der GdW-Mitglieder zuzuschneiden." Mit DUO, dem gemeinsamen Vermarktungspaket der Immobilienportale immowelt.de und immonet.de, hat die Immowelt Group den ersten großen Coup gelandet. "Wir haben den Nerv der Wohn-Profis getroffen und werden uns auch weiter an den Anforderungen der professionellen Wohnungsvermittler orientieren." DUO bietet die Möglichkeit, auf zwei der größten Immobilienportale gleichzeitig vertreten zu sein. "Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder bei den DUO-Partnerschaften von besonderen Konditionen profitieren werden", so GdW-Präsident Axel Gedaschko.

Über immowelt.de:

Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien. Immowelt.de wird von der Nürnberger Immowelt Group betrieben, zu der auch die Immonet GmbH mit deren Immobilienportal immonet.de gehört. Immowelt.de und immonet.de haben gemeinsam eine Reichweite von 44 Millionen Visits* monatlich. Zum Portfolio der Group gehören auch die Portale bauen.de, Umzugsauktion.de und ferienwohnung.com. Zweites Hauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung von Softwarelösungen für die Immobilienbranche.

* gemeinsame Visits von immowelt.de und immonet.de (Google Analytics / Adobe Analytics; Stand: August 2016)

Über GdW Bundesverband:

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vertritt als größter deutscher Branchendachverband bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, genossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bundeseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften rd. 6 Mio. Wohnungen, in denen über 13 Mio. Menschen wohnen. Der GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften.

