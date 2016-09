Berlitz Cruise Guide 2017: Bestnote Fünf-Sterne-Plus für MS EUROPA 2 und MS EUROPA

Die Luxusschiffe EUROPA 2 und EUROPA von Hapag-Lloyd Cruises sind in der neuesten Ausgabe des renommierten Kreuzfahrtguides "Berlitz Cruising & Cruise Ships 2017" als einzige mit der Bestnote Fünf-Sterne-Plus ausgezeichnet worden. Sie verteidigen damit als weltweit beste Schiffe in ihrer Kategorie die Spitzenpositionen bereits zum vierten (MS ... Bild-Infos Download

- Höchstnote für die Luxusschiffe von Hapag-Lloyd Cruises - MS HANSEATIC: Weltweit einziges Fünf-Sterne-Expeditionsschiff - Berlitz Cruise Guide 2017 am 1. Oktober 2016 veröffentlicht - Neues Design mit umfangreichen Farbfotos aller getesteten Schiffe

Die Luxusschiffe EUROPA 2 und EUROPA von Hapag-Lloyd Cruises sind in der neuesten Ausgabe des renommierten Kreuzfahrtguides "Berlitz Cruising & Cruise Ships 2017" als einzige mit der Bestnote Fünf-Sterne-Plus ausgezeichnet worden. Sie verteidigen damit als weltweit beste Schiffe in ihrer Kategorie die Spitzenpositionen bereits zum vierten (MS EUROPA 2) bzw. 17. Mal (MS EUROPA).

Von insgesamt 2.000 möglichen Punkten erreicht die EUROPA 2 1.860 Punkte und führt damit das Ranking in der Rubrik "Kleine Schiffe mit Passagieren mit 251 bis 750 Passagieren" an. Auf dem zweiten Platz folgt das Schwesterschiff EUROPA mit 1.852 Punkten. Mit Fünf-Sternen und 1.721 Punkten wurde das Expeditionsschiff HANSEATIC ausgezeichnet, die BREMEN erhielt die Bewertung Vier-Sterne mit 1.495 Punkten.

"Es freut uns sehr, dass unsere Luxusschiffe EUROPA 2 und EUROPA ihre Spitzenpositionen auch in diesem für uns besonderen 125. Jubiläumsjahr verteidigen konnten. Damit setzen wir weltweit Maßstäbe. Unser Ziel ist es, unseren Gästen auf unseren vier Schiffen einzigartige, individuelle und maßgeschneiderte Erlebnisse zu ermöglichen. Die Bewertungen sind eine besondere Auszeichnung unserer Leistungen und unseres Qualitätsversprechens im Expeditions- und Luxussegment", so Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises "An dieser Stelle geht der Dank insbesondere auch an unsere Crewmitglieder an Bord und an unsere Mitarbeiter in Hamburg."

Die 32. Ausgabe des Berlitz Cruise Guide 2017 erscheint am 1. Oktober 2016 und präsentiert sich im neuen Design mit umfangreichen Farbfotos aller getesteten Schiffe. Insgesamt hat das Team um Autor Douglas Ward 295 Kreuzfahrtschiffe bewertet und ließ dabei Kriterien wie die Schiffsausstattung, die Qualität, das Angebot in den Restaurants, den Service, das Entertainment sowie das Kreuzfahrterlebnis allgemein in die Bewertung einfließen.

