ProSiebenSat.1 beteiligt sich am globalen Videodienst Pluto TV

Die ProSiebenSat.1 Group internationalisiert ihr Digital Entertainment-Geschäft weiter und beteiligt sich am US-Unternehmen Pluto Inc. mit Hauptsitz in Los Angeles. ProSiebenSat.1 investiert einen hohen einstelligen Millionenbetrag in das schnell wachsende Unternehmen und erwirbt rund 14 Prozent der Anteile. Damit wird der Medienkonzern zum größten strategischen Anteilseigner. Auch Scripps Networks beteiligt sich als weiterer neuer Partner an dieser Finanzierungsrunde von Pluto TV, neben den bisherigen Investoren US Venture Partners und Sky Ventures. Pluto TV ist ein werbefinanzierter Online Television Service mit mehr als 100 linearen Live-Channels. Das Angebot umfasst TV Shows, Filme und Internet-Videos. Pluto TV hat Partnerschaften mit mehr als 100 Content-Anbietern, darunter Bloomberg Television, Reuters, CBS, Paramount und Time Inc.. Das Angebot erreicht über 5 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Christof Wahl, Vorstand Digital Entertainment ProSiebenSat.1: "Die Investition in Pluto TV ist ein weiterer logischer Baustein in der Digital Entertainment-Strategie unseres Hauses: Der Markt für derartiges werbe-finanziertes Videostreaming beläuft sich schon heute allein in den USA auf vier Milliarden Euro. Diesen dynamisch wachsenden Massenmarkt möchten wir auf internationaler Ebene aktiv mitgestalten und an diesem Wachstum partizipieren." ProSiebenSat.1-Videoangebot Quazer geht in Pluto TV auf: Im Rahmen der Transaktion erwirbt Pluto Inc. das Video-Streaming-Angebot Quazer von ProSiebenSat.1 und übernimmt dessen Team. Quazer stellt das deutsche Pendant zu Pluto TV dar und bietet seinen Nutzern mehr als 60 Special-Interest-Channels. Ein rund 20-köpfiges Team hat das Portal in den letzten Monaten in Berlin aufgebaut. Die Markennamen Quazer und Pluto TV bleiben in ihren jeweiligen Märkten vorerst bestehen. Auch die jeweiligen Firmenstandorte Berlin und L.A. bleiben unverändert. Die Quazer-Geschäftsführer Olivier Jollet und Sören Ziems erweitern im Zuge der neuen Partnerschaft das Management-Team von Pluto TV. Wahl: "Mit Quazer haben wir den Nachweis erbracht, dass wir innerhalb von nur sechs Monaten ein Produkt bis zur Marktreife aufbauen können, das bei diesem jungen amerikanischen Erfolgsunternehmen unmittelbar auf großes Interesse gestoßen ist. Gemeinsam erreichen wir künftig ein globales Publikum und können damit Werbekunden zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten bieten." Tom Ryan, CEO Pluto TV: "Unser Ziel war es immer, die globale Anlaufstelle für Free-TV via OTT zu sein, und diese Partnerschaft bringt uns dabei einen großen Schritt weiter. ProSiebenSat.1 verbindet gleichermaßen Media-Power mit digitaler Expertise und ist damit der ideale Partner, um unseren Markteintritt in Deutschland zu beschleunigen. Außerdem wird das Quazer-Team in Berlin Pluto TV stärken und die Produktinnovation sowie die internationale Expansion beider Angebote vorantreiben." Die Beteiligung an Pluto TV steht in einer Reihe internationaler Investments sowie Gründungen mit internationaler Ausrichtung von ProSiebenSat.1: So hat der Münchner Medienkonzern sein Multichannel-Netzwerk (MCN) Studio71 durch den Zukauf des US-Netzwerks CDS internationalisiert. Das Unternehmen firmiert inzwischen unter dem Namen Studio71 und rangiert mit rund 5 Milliarden Video Views im Monat unter den Top-5 MCNs weltweit. Zudem hat die Red Arrow Entertainment Group, eine Produktionsgesellschaft von ProSiebenSat.1, in 2015 in den USA das digitale Medienunternehmen Ripple Entertainment mit Sitz in Los Angeles gegründet. Erst kürzlich hat ProSiebenSat.1 die Gründung von glomex, einem internationalen Marktplatz für Content-Exchange, bekannt gegeben.

