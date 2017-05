Axel Springer erhöht Anteil am belgischen Immobilen-Portal Immoweb

Hamburg (ots) - Die Axel Springer SE hat ihren Anteil an dem führenden belgischen Immobilien-Portal Immoweb.be jetzt auf 94,5 Prozent erhöht. Das bestätigte eine Sprecherin des Berliner Medienkonzerns gegenüber dem Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). Bisher hielt Axel Springer eine Beteiligung von 80 Prozent an dem Unternehmen. Die restlichen 20 Prozent lagen bei der Gründerfamilie Rousseaux. Laut der Sprecherin ist Christophe Rousseaux künftig noch mit 5,5 Prozent an Immoweb beteiligt. Er hatte die Firma zuvor elf Jahre lang als CEO und Gesellschafter geleitet und gab die Führung im Oktober 2016 an Valentin Cogels ab.

Axel Springer war im November 2012 bei Immoweb eingestiegen. Der Kaufpreis für die 80-prozentige Beteiligung betrug damals 127,5 Millionen Euro. Wie viel das Berliner Medienhaus für die Erhöhung bezahlt hat, ist nicht bekannt.

Pressekontakt:

Original-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell