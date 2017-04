RTL prüft Verlängerung der Formel 1-Rechte

Hamburg (ots) - Beim Kölner TV-Sender RTL laufen die Formel 1-Übertragungsrechte zum Ende der aktuellen Saison 2017 aus. Ob der Vertrag mit dem neuen Inhaber Liberty Media verlängert wird, ist bislang nicht sicher. Dafür müssten die Konditionen stimmen. Anke Schäferkordt, Chefin der Mediengruppe RTL Deutschland, sagte dazu jetzt in einem Interview mit dem Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de): "Als langjähriger Formel-1-Broadcaster mit über 20 Jahren Erfahrung würden wir natürlich gern die Königsklasse des Motorsports behalten, aber wir setzen uns wie bei jeder anderen Investition gewisse Kriterien und falls diese nicht erfüllt werden, würden wir auf das Recht verzichten. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, denn die Gespräche mit dem neuen Eigner beginnen gerade erst." Eine Entscheidung wird spätestens zum Jahresende erwartet.

Im 'new business'-Interview äußert sich Schäferkordt auch zu neuen Programm-Projekten sowie zur Digitalstrategie der Kölner Sendergruppe. Darüber hinaus erläutert sie die Gründe für die Einstellung des Auslandskanals RTL International, der nach nur 16 Monaten Betriebszeit Ende Mai 2017 abgeschaltet wird. Die TV-Managerin hatte kürzlich ihren Posten als Co-CEO beim Mutterunternehmen RTL Group in Luxemburg aufgegeben, um sich künftig noch stärker auf das wichtige Deutschland-Geschäft zu konzentrieren. Das komplette Interview erscheint in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 17/2017.

