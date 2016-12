Kampagne des Jahres von Aldi Nord und Aldi Süd

Hamburg (ots) - Der Discounter Aldi mit seinen beiden Organisationen Süd und Nord hat die 'Kampagne des Jahres 2016' on air gebracht. Dieses Votum hat die Redaktion von 'new business' gefällt, des Hamburger Magazins für Kommunikation und Medien. Die breit gestreute Kampagne, die sowohl digitale als auch traditionelle Medien wie TV und Kino nutzt, entspricht nicht dem Klischee von lustiger, schräger Werbung, die bei Awardshows ein sicherer Kandidat für Auszeichnungen ist. Vielmehr macht Aldi seit seiner Gründung in den 1960er Jahren erstmals überhaupt den Schritt in Richtung Marken- und Imagewerbung. Und setzt dabei konsequent auf seinen Markenkern 'einfach': der Claim lautet 'einfach ist mehr'.

Bei der Wahl des Regisseurs für die TV-Werbung setzt Aldi auf Newcomer, das Duo Daniel Titz und Dorian Lebherz, die in der Werbebranche durch ihren Johnnie Walker-Spot 'Dear Brother' bekannt wurden. Die gesamte Kampagne ausgedacht und erschaffen haben die zwei etablierten Agenturen Ogilvy Düsseldorf und Oliver Voss Werbeagentur, Hamburg. Mehr Hintergründe zur Kampagne des Jahres finden sich online unter new-business.de und redbox.de.

'new business' wurde 1972 gegründet, berichtet seitdem über Agenturen, Medien und werbungtreibende Unternehmen mit Hintergrundberichten, Analysen, Porträts sowie News und kürt seit über 15 Jahren die Kampagne des Jahres. Das Magazin erscheint neben einer Reihe anderer Fachzeitschriften im New Business Verlag, Hamburg.

Pressekontakt:

Original-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell