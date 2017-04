DJV-Vorsitzender Frank Überall warnt vor Medien- und Verfassungsfeinden in der AfD

Hamburg (ots) - Der AfD-Parteitag ist auch Groß-Einsatztag für den Deutschen Journalisten-Verband. Im selben Hotel in Köln hat der DJV ein "alternatives Pressezentrum" errichtet, für alle Medienmacher, die von der AfD an der Arbeit gehindert werden.

In einem am Samstag veröffentlichten Thesenpapier bezeichnet DJV-Vorsitzender Frank Überall die AfD als "Medien- und Verfassungsfeinde".

Am kress.de-Telefon warnt er mit deutlichen Worten vor den Folgen der AfD-Politik für die unabhängige Presse: "Der gezielte Ausschluss von Journalistinnen und Journalisten zeigt das äußerst unkritische gestörte Verhältnis der AfD zur Pressefreiheit. Das aber ist eine Bestimmung aus dem Grundgesetz, sie hat also Verfassungsrang. Wenn diese Partei dagegen ist, verhält sie sich also nicht nur medien-, sondern auch verfassungsfeindlich", sagt Frank Überall zum Mediendienst kress.de.

