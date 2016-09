Kassel (ots) - Es ist damit zu rechnen, dass Markus Meckel am kommenden Freitag von seinem Amt als Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge abberufen wird. Weit mehr als die Hälfte der Delegierten des Bundesvertretertages, des höchsten Beschlussorgans des Volksbundes, haben eine außerordentliche Sitzung beantragt, in der über die Abberufung des Präsidenten entschieden werden soll. Sie findet am Freitag, dem 23. September, in Göttingen statt.

Das Ergebnis der Abstimmung müsste etwa um 14.15 Uhr vorliegen.

Die Delegierten wollen damit einen Schlusspunkt hinter eine monatelange verbandsinterne Auseinandersetzung um das Amtsverständnis und Führungsverhalten ihres obersten Repräsentanten setzen. Die Kontroverse war teilweise auch in der Öffentlichkeit thematisiert worden und führte zu einer massiven Verunsicherung der Mitglieder, Förderer und Mitarbeiter des Volksbundes. Meckel hatte den Rückhalt für seine Arbeit auf allen Ebenen des Verbandes verloren.

Zur aktuellen Situation im Volksbund und zur Fortführung der seit vielen Jahren eingeleiteten Neuorientierung des Volksbundes werden

Richard Reisinger, stellvertretender Präsident des Volksbundes und Sitzungsleiter, Professor Rolf Wernstedt, ehemaliger Präsident des niedersächsischen Landtages und Vorsitzender des Volksbund-Landesverbandes Niedersachsen, Michael Breuer, Schatzmeister, und Daniela Schily, Generalsekretärin des Volksbundes,

Stellung nehmen.

