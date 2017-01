BLANCO auf der imm cologne - "LivingKitchen" in Köln: der weltweit erfolgreiche, deutsche Spülen- und Armaturenspezialist, stellt in einer atmosphärisch einladenden Inszenierung attraktive Innovationen und Weiterentwicklungen aus allen Produktbereichen vor. Weitere Informationen unter http://www.presseportal.de/nr/17725

Köln (ots) - Mitte Januar wird Köln erneut zum Mekka der Möbelexperten und Küchenspezialisten. Blanco, weltweit erfolgreicher, deutscher Spülen- und Armaturenspezialist, stellt in einer atmosphärisch einladenden Inszenierung attraktive Innovationen und Weiterentwicklungen aus allen Produktbereichen vor.

"Die 'LivingKitchen' ist für das Unternehmen eine hervorragende Plattform, die Premium-Marke Blanco zu präsentieren. Das aktuelle Produktprogramm zeichnet sich durch herausragendes Design, präzise durchdachte Details, praktisches Zubehör und einer marktspezifischen Modellvielfalt in jedem Segment aus. Genau dafür steht beispielsweise eine neue Spüle aus Silgranit PuraDur, die in Köln ihre Weltpremiere feiert.

Auch mit den Neuheiten, die vor kurzem auf den Ordermessen bereits das Fachpublikum begeisterten, beweist Blanco Innovationsstärke, Marktkenntnis und ein ausgezeichnetes Gespür für langfristige Trends. Prägnantes Beispiel ist das Becken-Konzept Etagon, das gerade mit dem Best of Best beim "Iconic Awards 2017: Interior Innovation" ausgezeichnet wurde und mehr Flexibilität in die Küche bringt. Exklusive Einzelbecken in Durinox - mehr als doppelt so hart wie herkömmlicher Edelstahl - werden ein weiteres Highlight sein - sind sie nicht nur Synonym für die jahrzehntelange Expertise in der Verarbeitung von Edelstahl, sondern auch weiterer eindrucksvoller Beweis für die Designstärke des Herstellers.

Bei der Standgestaltung nutzt Blanco neueste digitale Visualisierungen und ermöglicht erstmals das Eintauchen in virtuelle Dimensionen. An einer eigens dafür eingerichteten Präsentationsinsel bietet sich Besuchern die spannende Gelegenheit, anhand von Virtual-Reality-Brillen aktuelle Spülen und Armaturen in zeitgemäßem Interieur zu betrachten. Die digitale Simulation vermittelt dabei eine faszinierend authentische Raumerfahrung.

Die Fachmesse "LivingKitchen" findet zusammen mit der imm cologne statt (16. bis 22. Januar 2017). Während der Publikumstage vom 20. bis 22. Januar haben auch Konsumenten Gelegenheit, neueste Trends und Lösungen rund um Spüle, Armatur und Abfallsystem zu entdecken.

Mehr dazu im Messefilm von Blanco, mit Statements von Achim Schreiber, Vorsitzender der Geschäftsführung, sowie Lars Kreutz, Geschäftsleitung Vertrieb Deutschland, sowie von Fachhandelskunden am Stand.

