Internationaler Kindertag: Spannende Spielerallye bei Toys"R"Us

Köln (ots) - Anlässlich des Internationalen Kindertags lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us am Samstag, den 3. Juni 2017, an über 60 Standorten* Kinder und Familien zur Spielerallye ein. Von 11 bis 17 Uhr kann sich Groß wie Klein an verschiedenen Spielstationen in Sachen Schnelligkeit, Kreativität und Geschicklichkeit beweisen. Beim Gewinnspiel zum Aktionstag haben alle Teilnehmer die Chance auf den Gewinn attraktiver Preise, darunter zahlreiche Spielsets sowie als Hauptgewinn einen Startplatz beim Toys"R"Us "Super Toy Run".

Am Samstag, den 3. Juni 2017, dreht sich einmal mehr alles um die Kleinsten bei Toys"R"Us: Anlässlich des Internationalen Kindertags findet in über 60 Märkten* in Deutschland eine spannende Spielerallye statt. Von 11 bis 17 Uhr sind Kinder, deren Freunde und Familien zur kostenfreien Teilnahme an einem bunten Mitmach-Programm eingeladen. In Kooperation mit LEGO, Hasbro, Mattel, Epoch Traumwiesen, Ravensburger, Playmobil und Disney warten spannende Spielstationen auf Groß wie Klein, an denen mit Geschicklichkeit, Kreativität, Schnelligkeit und Köpfchen knifflige und actionreiche Aufgaben für jede Menge Spielspaß sorgen.

"Der Internationale Kindertag ist für uns von Toys"R"Us im Eventkalender fest gesetzt. Die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und Familien stehen für uns bei der täglichen Arbeit an erster Stelle. Und natürlich bieten wir unseren Kunden anlässlich des Ehrentags der Kinder ein besonderes Erlebnis in unseren Märkten", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe. "Neben dem Spielspaß gibt es für alle Teilnehmer noch ein Highlight: Beim Gewinnspiel zum Kindertag verlosen wir viele verschiedene Spielsets für Mädchen und Jungen sowie einen der heiß begehrten Startplätze beim Toys"R"Us 'Super Toy Run'."

Zu den Spielstationen

Bei der Toys"R"Us Spielerallye zum Kindertag stehen sieben verschiedene Mitmach-Stationen für die Teilnehmer bereit. Wer seine Baukünste unter Beweis stellen möchte, ist bei der LEGO Kreativstation bestens aufgehoben. Hier gilt es, passende Gegenstände zu verschiedenen Fantasiewelten zu erschaffen. Die Barbie Pink Passport Station lässt Mädchenherzen höherschlagen und lädt zu einer Runde Memory mit Barbie und ihren Freunden ein. Eine besonders knifflige Herausforderung erwartet die Teilnehmer bei der Disney CARS Station von Mattel: Mit Geschick und Köpfchen muss der hoffnungslos zugeparkte Lightning McQueen aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Kinder, die es actionreich mögen, sind bei der Ghostbusters Station bestens aufgehoben. Auf einem Spieltisch stehen Figuren, Fahrzeuge und Gebäude aus der gleichnamigen Playmobil Themenserie zum freien Spiel zur Verfügung. Sowohl bei der Nerf Station, an der die eigene Treffsicherheit mit verschiedenen Blastern unter Beweis gestellt werden soll, als auch bei der Aquabeads Station ist ein ruhiges Händchen gefragt. Mit verschiedenen Motivvorlagen des Herstellers Epoch Traumwiesen lassen sich in kurzer Zeit tolle Perlenbilder zaubern. Die abschließende TipToi Station bietet Spielspaß mit gleichzeitigem Lerneffekt: Hier kann das Starter-Set sowie die Ausgabe "Wir spielen Schule" getestet werden.

Vorbeischauen und Mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - bei der großen Toys"R"Us Spielerallye zum Internationalen Kindertag am 3. Juni 2017 in über 60 Märkten in Deutschland*. Den Internationalen Kindertag feiert Toys"R"Us parallel auch in Österreich und der Schweiz.

*Ausgenommen Toys"R"Us Märkte in Berlin-Mitte (Leipziger Platz Quartier), Hanau, Münster, Recklinghausen, Reutlingen und Schwerin.

