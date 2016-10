Intelligenter Lichtassistent - Schlauer Beifahrer leuchtet die Straße perfekt aus, ohne andere zu blenden

Dateiname: bme-lichtassistent.mp3

Bonn (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Das hat wohl jeder Autofahrer schon mal erlebt: Man fährt in der Dunkelheit auf der Landstraße zur Arbeit oder nach Hause und plötzlich kommt einem ein Wagen mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Wer dann nicht total geblendet werden will, der guckt meistens einfach schnell zur Seite. Problem dabei ist: Selbst so eine kurze Ablenkung kann schon in einem Unfall enden. Mit einem Lichtassistenten als schlauen Beifahrer an Bord sind solche Situationen aber vermeidbar. Helke Michael berichtet.

Sprecherin: Morgens wird es immer später hell, abends immer früher dunkel. Für Autofahrer heißt das: Licht einschalten nicht vergessen.

O-Ton 1 (Welf Stankowitz, 0:16 Min.): "In der dunklen Jahreszeit gilt, dass man gut gesehen werden soll und dass man selbst sehr gut sehen soll. Das heißt, am Tage sollte man möglichst mit Abblendlicht fahren oder mit dem Tagfahrlicht, wenn man das schon im Fahrzeug drin hat. Und wenn man außerorts ist, sollte man das Fernlicht einschalten, damit man dort dann eben auch gut sieht."

Sprecherin: Empfiehlt Welf Stankowitz vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Wichtig ist aber auch, immer den Gegenverkehr im Auge zu behalten, um rechtzeitig abblenden zu können.

O-Ton 2 (Welf Stankowitz, 0:22 Min.): "Viele Autofahrer schalten das Fernlicht außerorts gar nicht an und verzichten so auf die gute Sicht, weil sie Angst haben, nicht rechtzeitig abzublenden. Das kann man dadurch ganz gut beheben, indem man einen Fernlichtassistenten in dem Fahrzeug drin hat. Der entscheidet nämlich dann darüber, wann abgeblendet wird und wann nicht abgeblendet wird, sodass dann die entgegenkommenden Fahrzeuge ganz normal fahren können und nicht geblendet werden."

Sprecherin: Dieser schlaue Beifahrer hat aber noch weitere Vorteile:

O-Ton 3 (Welf Stankowitz, 0:27 Min.): "Es gibt Lichtassistenten, die können wesentlich mehr. Zum einen ist es das Kurvenlicht und zum anderen ist es das Abbiegelicht, das eingebaut ist. Aber es gibt noch schlauere, intelligentere Assistenten, die blenden nicht nur auf und ab, sondern Sie können permanent mit Fernlicht fahren. Das heißt, der entgegenkommende oder der vorausfahrende Fahrer wird nicht mehr geblendet. Er wird einfach ausgenommen auf diesem hellen Lichtkegel, und Sie selbst sehen die ganze Zeit so gut wie ganz normal mit dem Fernlicht."

Sprecherin: Deshalb der Tipp vom Experten:

O-Ton 4 (Welf Stankowitz, 0:21 Min.): "Das Beste ist, sich vom Händler ausführlich informieren zu lassen über die einzelnen Lichtassistenten und darüber, was sie in dem Fahrzeug, das Sie kaufen wollen, können und was sie nicht können. Es lohnt sich auf jeden Fall, mehr Licht im Fahrzeug zu haben und besseres Licht im Fahrzeug zu haben. Denken Sie auch daran: Wir werden alle älter und wir wissen ganz genau - je älter wir sind, desto schlechter können wir im Dunklen sehen."

Abmoderationsvorschlag:

Mehr Informationen über die Lichtassistenten und viele andere sinnvolle Fahrerassistenzsysteme gibt's im Internet unter bester-beifahrer.de - und natürlich direkt bei Ihrem Autohändler.

