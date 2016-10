Fed Cup Partie gegen die USA wird in Hawaii ausgetragen

Hamburg (ots) - Das Porsche Team Deutschland muss für die Erstrundenpartie in der Fed Cup Weltgruppe 2017 in den 50. Bundesstaat der USA - nach Hawaii - reisen. Die am 11. und 12. Februar kommenden Jahres stattfindende Begegnung wird auf einem Hartplatz ausgetragen. Veranstaltungsort ist die Royal Lahaina Tennis Ranch in Lahaina, einer Stadt an der Nordwestküste der Insel Maui.

Als Nummer drei des Fed Cup Nationenrankings ist Deutschland für den Wettbewerb 2017 gesetzt, ebenso wie die Niederlande und die diesjährigen Finalisten Tschechien und Frankreich. Im Fed Cup haben sich Deutschland und die USA bislang 13 Mal gegenüber gestanden. Fünf deutschen Siegen stehen acht Niederlagen gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Nationen gab es 2011 in der Stuttgarter Porsche-Arena, Deutschland gewann mit 5:0.

Im April dieses Jahres hatte die deutsche Mannschaft in der Fed Cup Relegation in Cluj mit 4:1 gegen Rumänien gewonnen und damit den Verbleib in der Weltgruppe der acht besten Nationen im Damentennis sichergestellt.

Karteninteressenten für die Auswärtsbegegnung USA gegen Deutschland in Hawaii wenden sich bitte per E-Mail an fedcup@tennis.de.

