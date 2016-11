HSV-Presseservice: Einladung zum Aufhängen der Wünsche für den Hamburger Weg Weihnachtstag

Hamburg (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter/innen,

hiermit laden wir Sie herzlich dazu ein, dabei zu sein, wenn am 22. November Christian Mathenia und Finn Porath die Wunschzettel für den diesjährigen Hamburger Weg Weihnachtstag aufhängen.

In diesem Jahr findet bereits zum neunten Mal der Hamburger Weg Weihnachtstag statt. Am Dienstag, den 22. November, werden die Wünsche von Christian Mathenia und Finn Porath aufgehängt. Um circa 14 Uhr werden die beiden HSV-Profis den Weihnachtsbaum im HSV-Arenastore mit den Wünschen schmücken.

665 Kinder und Jugendliche aus insgesamt zwölf verschiedenen sozialen Einrichtungen in Hamburg haben dieses Jahr ihren persönlichen Weihnachtswunsch bei der HSV-Stiftung eingereicht. Diese hängen an zwölf Weihnachtsbäumen, die verteilt in Hamburg stehen. Die Wünsche können bis zum 7. Dezember von den Bäumen gepflückt und erfüllt werden, dann findet der Hamburger Weg Weihnachtstag statt.

Wir würden uns sehr über Ihr Erscheinen am 22. November im HSV-Arenastore freuen.

