Urlaub machen und Gutes tun

München (ots) - Das Einzelhandelsunternehmen Kaufland unterstützt Handicap International mit einem speziellen Angebot bei Kaufland-Reisen. Pro Reise gehen 5, 10 oder 20 Euro an weltweite Projekte für Menschen mit Behinderung.

Das Einzelhandelsunternehmen Kaufland weitet seine Kooperation mit der humanitären Hilfsorganisation Handicap International auf den Bereich Reisen aus: Für jede Buchung einer Auswahl von Urlaubsreisen gehen pro voll zahlendem Reisenden 5, 10 oder 20 Euro direkt an die Hilfsorganisation für spezielle Projekte in Deutschland, Marokko, Mosambik oder Ägypten. So unterstützen Urlauber mit jeder Buchung hilfsbedürftige Menschen in ihrem Urlaubsland.

"Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit unseren Kunden die großartige Arbeit von Handicap International weiter unterstützen können und auf diese Weise Menschen mit Behinderung zum Beispiel in Ägypten helfen", erklärt Dorothee Spielvogel, die für Reisen zuständige Mitarbeiterin im Einkauf bei Kaufland.

"Wir arbeiten in Ägypten mit Organisationen von Menschen mit Behinderung zusammen, damit diese dazu befähigt werden, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu verteidigen und zu verbessern. Besondere Aufmerksamkeit richten wir auf die Unterstützung von Frauen", erklärt Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing von Handicap International.

Gleichzeitig führt die weltweit tätige Hilfsorganisation ein Projekt zur besseren Gesundheitsversorgung von Neugeborenen und Kleinkindern durch, mit dem das Risiko dauerhafter Behinderungen verringert werden soll. Dieses Projekt, das vom Gouvernorat d'Assiout im Niltal durchgeführt wird, richtet sich sowohl an das im Gesundheitswesen tätige Personal als auch direkt an die Familien der Kinder. Handicap International setzt sich weltweit in rund 60 Ländern mit mehr als 300 Projekten für Menschen mit Behinderung ein. Die Programme fördern deren Autonomie und echte Inklusion in die Gesellschaft für ein aufrechtes Leben.

Die Kaufland-Gruppe betreibt bundesweit über 650 Lebensmittelfachmärkte. Sie hat ihren Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Kaufland wurde in der Branchenkategorie "Nahrungs- und Genussmittel" mit der Auszeichnung "Nachhaltiges Einzelhandelsunternehmen 2015" in Gold prämiert.

