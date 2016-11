Aschheim (München) (ots) - Zur Einführung der Open-Loop-RuPay-Prepaidkarte ICashCard für RBL-ICASH arbeiten die RBL Bank und die Wirecard-Tochter GI Technology - Indiens größtes Unternehmen für landesweiten Geldtransfer - zusammen. Damit steht 10 Mio. ICashCard-Inhabern von GI Technology auf Wunsch eine zusätzliche Prepaidkarte zur Verfügung. Mit dieser Open-Loop-Wallet kann man offline bei Händlern sowie bei Online-Portalen Zahlungen tätigen und Bargeld von Geldautomaten abheben.

Die Prepaidkarte ist eine Alternative zu Bargeldtransaktionen und wird u.a. beim Online-Shopping, bei Betriebskostenabrechnungen und Barabhebungen am Geldautomat akzeptiert. ICash aktualisiert zudem seine mobile App, um mehr Services und Angebote anzubieten. RBL-ICash-RuPay-Prepaidkarten sind bei über 150.000 Smart-Shop-Agenten landesweit über einen einfachen, einmaligen Anmeldevorgang auf der ICASH-Website oder per mobile App erhältlich.

GI Technology zählt seit jeher zu den größten Plattform-Nutzern des Immediate Payment Service (IMPS) von National Payment Corporation of India (NPCI). Das Unternehmen ist aktuell in der Nicht-Banken-Kategorie der größte IMPS-Nutzer von NPCI und der zweitgrößte unter Banken und Nicht-Banken. GI Technology arbeitet zudem mit IRCTC zusammen und ist dessen größter Generalvertreter. Rajeev Ahuja von RBL Bank hält die Zusammenarbeit von GI Technologies mit RBL Bank für einen wichtigen Meilenstein des Kreditinstituts: "GI ist ein großer und innovativer Player im Zahlungsgeschäft, und RBL hat im Hinblick auf Zahlungen einen deutlichen und konsequenten Fokus. Dieses Produktangebot ist für beide Geschäftspartner von großer Bedeutung und vertieft den Markt."

Dazu Ramu Annamalai, Direktor von GI Technology: "Hierbei handelt es sich um die erste von vielen gemeinsamen Kartenausgaben, die mit RBL Bank geplant sind. Diese Karte ist für Wanderarbeiter und deren Familien sowie Mikro-Unternehmer bestimmt. Sie profitieren von mehr Effizienz und Zeitersparnis."

Dilip Asbe, Chief Operating Office von NPCI sagt: "Wir begrüßen diesen kundenorientierten Ansatz von GI Technology und RBL Bank für den Start der Prepaidkarte auf der RuPay-Plattform. RuPay-Prepaid-Debitkarten sind eine der besten Alternativen zu Bargeld und dienen allen Schichten der Gesellschaft."

Über Wirecard:

Wirecard AG is a global technology group that supports companies in accepting electronic payments from all sales channels. As a leading independent supplier, the Wirecard Group offers outsourcing and white label solutions for electronic payments. A global platform bundles international payment acceptances and methods with supplementary fraud prevention solutions. With regard to issuing own payment instruments in the form of cards or mobile payment solutions, the Wirecard Group provides companies with an end-to-end infrastructure, including the requisite licences for card and account products. Wirecard AG is listed on the Frankfurt Securities Exchange (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). For further information about Wirecard, please visit www.wirecard.com or follow us on Twitter @wirecard.

Über RBL Bank:

RBL Bank, die landesweit vertreten ist und expandiert, zählt zu einer der am schnellsten wachsenden indischen Banken des Privatsektors. Mit 201 Filialen und 373 Geldautomaten in 16 Bundesländern und bundesunmittelbaren Territorien werden derzeit über 2 Mio. Kunden betreut. Das Weltwirtschaftsforum hat der RBL Bank als globales Wachstumsunternehmen anerkannt. Business Today-KPMG Best Bank Study zeichnete das Unternehmen in vier aufeinanderfolgenden Jahren - 2012, 2013, 2014 und 2015 - als "India's Best Bank (Growth)" im Segment "Small-Sized Bank" aus. Das neue Managementteam leitete 2010 einen Transformationsprozess für die 1943 gegründete RBL Bank ein. Die Bank bietet heute Spezialdienstleistungen in sechs vertikalen Märkten an: Firmen- und institutionelles Kundengeschäft, kommerzielles Bankgeschäft, Filialbankgeschäft und Business Banking, Agribusiness Banking, Entwicklungsbankgeschäft und finanzielle Eingliederung, Kassenmittelverwaltungs- und Finanzmarkttätigkeiten. Die RBL Bank wird sowohl an der NSE als auch an der BSE (RBLBANK) notiert.

