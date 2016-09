Berlin (ots) - "Lasst ihnen Zeit" ist das Motto einer Facebook-Aktion, die Deutschlands Brauer zum Weltkindertag am 20. September initiiert haben. Der Weltkindertag wird in nahezu 150 Staaten der Welt begangen, um auf die besonderen Bedürfnisse und die Rechte der Kinder aufmerksam zu machen. Wichtigstes Ziel ist der Schutz von Kindern und Heranwachsenden. Dieses Anliegen teilt die Braubranche, indem sie sich mit Nachdruck für die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes einsetzt - insbesondere bei Handel und Gastronomie.

"Wir wollen Kinder und Jugendliche wirksam vor dem Missbrauch von Alkohol schützen. Das gilt für die Monate vor der Geburt ebenso wie für die Phase des Heranwachsens. Ein Körper, der wächst, verträgt keinen Alkohol. Nicht umsonst regelt deshalb der Kinder- und Jugendschutz zu Recht: Bier erst ab 16", sagt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes in Berlin. Die Abgabe von Alkohol an Personen unter dem gesetzlich festgelegten Alter von 16 Jahren sei kein Kavaliersdelikt, betont der Brauer-Bund. Vor allem Mitarbeiter von Gastronomie und Handel müssten hier ihre Verantwortung ernst nehmen. Doch auch das Elternhaus und der Freundeskreis stehen in der Pflicht.

Bundesweit ist der Trend positiv: So stieg in den vergangenen Jahren der Anteil der Jugendlichen, die gänzlich auf den Konsum von Alkohol verzichten. Im Jahr 2015 war es mit 32 Prozent rund ein Drittel, in 2001 waren es nur 13 Prozent. Gleichzeitig steigt auch das durchschnittliche Alter des ersten Alkoholkonsums. "Diese Entwicklung ist positiv und sie bestätigt unseren Präventionsansatz", so Holger Eichele vom Brauer-Bund. Die Brauer werden in den kommenden Monaten die Informationsarbeit auf den digitalen Kanälen weiter intensivieren und dabei auch die Jugendschutzkampagne "Bier? Sorry. Erst ab 16" gezielt ausbauen.

