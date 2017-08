Marktstart des neuen FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO

Der FRITZ!WLAN Stick AC430 MU-MIMO macht PCs und Notebooks fit für schnelles WLAN AC mit Multi-User MIMO / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14784 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AVM GmbH" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Neuer FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO: Intelligentes WLAN für PCs und Notebooks

- WLAN-Tuning für Notebooks und PCs - Intelligentes WLAN dank Multi-User-MIMO-Technologie - Übertragungsraten von bis zu 433 MBit/s - Dualbandunterstützung für 2,4- oder 5-GHz-Verbindungen - AVM Stick & Surf-Verfahren für automatisch sicheres WLAN - Ab sofort für 39 Euro (UVP) im Handel

Mit dem neuen FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO erweitert AVM sein Portfolio um einen USB-Adapter für schnelles, intelligentes WLAN. Notebooks und PCs profitieren mit dem kleinen, kompakten FRITZ!WLAN Stick von einer Übertragungsrate von bis zu 433 MBit/s und einer intelligenten Verteilung der Daten durch Multi-User MIMO. Denn durch diese Technologie werden Daten gleichzeitig an mehrere Geräte verteilt und der Datendurchsatz erhöht. Das schnelle WLAN AC und die leistungsstarke USB-2.0-Schnittstelle ermöglichen rasanten Surfspaß. Der Stick unterstützt die beiden Frequenzen 2,4 GHz oder 5 GHz und ist abwärtskompatibel zu den WLAN-Standards 802.11n/g/b/a. Für FRITZ!Box Anwender sorgt die Stick & Surf-Technologie von AVM für eine automatische Installation. Darüber hinaus lässt sich per WPS schnell eine Funkverbindung herstellen, die per WPA2 sicher verschlüsselt ist. Der Stick ist ab sofort für 39 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Zur vollständigen Version der Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=32488

Pressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/pressefotos/wlan

Pressekontakt:

Original-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell