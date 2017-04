Ausgezeichnetes Design für die Küche / Induktionskochfeld Panasonic KY-T936SL erhält iF Design Award

Induktionskochfeld Panasonic KY-T936SL / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Panasonic Deutschland" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Seit dem Jahr 1953 wird der international renommierte Design-Preis iF Design Award von einer unabhängigen Expertenjury verliehen. Das Induktionskochfeld KY-T936SL von Panasonic wurde mit dem iF Design Award 2017 in der Disziplin "Produkt" ausgezeichnet. Ausschlaggebend waren dafür die Kriterien Innovation/Autonomie, Handhabung/Ergonomie und Sicherheit. Insgesamt wurden 5.575 Beiträge aus 59 Ländern eingereicht.

Das innovative Induktionskochfeld überzeugte die 58-köpfige Jury. "Das Induktionskochfeld ist in der Lage, gradgenau zu kochen. Es erfasst die Temperatur direkt am Boden des Kochtopfes und ist mit dem ersten optischen Genius-Sensor der Branche ausgestattet. Es steht für leistungsstarkes Kochen mit geringem Energieverbrauch und sicherer Handhabung. Die einfach zu bedienende Oberfläche aus silbernem Design mit 7-Zoll-TFT-Bildschirm schmeichelt der Küche."

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der Jury. Neben dem technischen Vorteil, ab sofort gradgenau kochen zu können, spielt auch die Optik eine wichtige Rolle in der Küche. Mit dem hellen Grauton möchten wir den Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bieten. Das achatgraue Induktionskochfeld harmonisiert sehr gut mit Naturmaterialien wie Holz oder Stein", erklärt Ulf Triebener, Vertriebsleiter für Kücheneinbaugeräte bei Panasonic.

Das Induktionskochfeld KY-T936SL bietet Kochtechnologie auf höchstem Niveau. Der Genius-Sensor misst Temperaturen zwischen 120 °C und 230 °C per Infrarot direkt am Boden des Kochgeschirrs und hält die gewünschte Kochtemperatur konstant - auch bei niedrigen Temperaturvorgaben. Alle Funktionen lassen sich einfach über den farbigen TFT-Touchscreen einstellen. Drei von fünf Kochzonen passen sich flexibel der jeweiligen Größe der Töpfe oder Pfannen an. Die klare Form fügt sich harmonisch in jede moderne Küche ein. Das Induktionskochfeld KY-T936SL ist für 3.099 Euro im Handel erhältlich.

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

