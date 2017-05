Bis zum 19. Mai können sich Studierende aller Fachrichtungen noch für den europäischen Recruiting-Wettbewerb von Procter & Gamble bewerben. P&G CEO Challenge. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/13483 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

Schwalbach am Taunus (ots) - Ab sofort sucht der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble junge Managementtalente für die "P&G CEO CHALLENGE EUROPE". Nach dem Erfolg verschiedener lokaler Initiativen findet der Recruiting-Wettbewerb in diesem Jahr zum ersten Mal auf europäischer Ebene statt. Insgesamt sind Top-Studierende aus über 20 Ländern aufgerufen, eine Strategie für die Einführung eines neuen Gillette-Produkts im globalen Markt zu entwickeln.

Interessierte Bachelor- und Masterstudierende jeder Fachrichtung können sich ab dem 5. Fachsemester bewerben und ihr Potenzial während des vierstufigen Prozesses bis zum Gewinn der Challenge unter Beweis stellen. Der Bewerbung auf der Webseite www.pgceochallenge.eu/ folgt eine Case Study für Gillette, die die Studierenden online bearbeiten. Die besten Teilnehmer mit den innovativsten Ideen aus Deutschland und Österreich werden zum regionalen Finale vom 21. Juni bis 23. Juni ins P&G DACH Headquarter in Schwalbach am Taunus eingeladen. Dort wird das Gewinnerteam gekürt und erhält die Chance, am europaweiten Finale am 26. & 27. Juni in Genf teilzunehmen. Das Team, das sich in Genf durchsetzt, reist nach Boston und erhält dort Einblicke in die spannende Arbeit am Hauptsitz von Gillette.

Visionäres Denken, Führungskompetenzen, Soft Skills und fachliche Qualifikationen sind hierbei die Grundvoraussetzungen, denn es geht nicht nur um den Gewinn der Challenge: P&G bietet dem Gewinnerteam des regionalen Finales in Schwalbach neben dem Einzug in die nächste Wettbewerbsrunde die Chance, im Rahmen eines Praktikums bei P&G eng mit den Unternehmensexperten zusammenzuarbeiten. Die Bewerbungsfrist für die Challenge läuft seit dem 24. Februar und geht noch bis zum 19. Mai 2017.

"Bei der P&G CEO CHALLENGE EUROPE stellen wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine international ausgerichtete Aufgabe, die ihnen die Gelegenheit bietet, nicht nur mit anderen exzellenten Studenten zu konkurrieren, sondern auch tiefgreifende Einblicke in die Unternehmenswirklichkeit, die Erfahrungen und das Management bei P&G zu gewinnen. Das motiviert und inspiriert Berufsanfänger für ihre eigene berufliche Zukunft. Wir freuen uns, dieses Projekt auch in Deutschland und Österreich zu starten. Mit der CEO Challenge unterstreicht P&G, dass wir an die neue Generation glauben und uns starkmachen für ihre Professionalität, ihren Mut und ihren Willen, sich weiterzuentwickeln.", so Angélique Brunelle, Leiterin Recruiting Deutschland und Österreich.

