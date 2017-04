Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz / Mobile Arbeitsformen weiter auf dem Vormarsch / Studie: Relevanz digitaler Transformation in deutschen Unternehmen

Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/13352 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH" Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Mobiles Arbeiten, digitale Kompetenz/Wissensgesellschaft, Familienarbeitszeit und Humanisierung der Arbeit, diese Faktoren sind für das Kerngeschäft von Unternehmen zukünftig bedeutend. Dies ist das Resultat einer Umfrage zu den Erwartungen im Hinblick auf Arbeit 4.0, die das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag von B·A·D, einem der europaweit größten Anbieter im Arbeits- und Gesundheitsschutz, durchgeführt hat. Für die Studie wurden 1.676 B·A·D-Kunden befragt; die Ergebnisse wurden auch nach Unternehmensgröße und Funktion der Befragten differenziert.

Insgesamt gaben 58 Prozent der Befragten an, mobile Arbeitsformen würden an Bedeutung zunehmen. Dies ist in 75 Prozent der Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern der Fall und in 53 Prozent derjenigen mit bis zu 100 Mitarbeitern. Betrachtet man die Antworten zugeordnet zu Funktionen im Unternehmen, so zeigt sich, dass Befragte aus dem oberen Management davon ausgehen, dass Aspekte wie "Wissensgesellschaft" (51 Prozent), "Mobiles Arbeiten" (50 Prozent) sowie "Familienarbeitszeit" (47 Prozent) immer stärker berücksichtigt werden. 65 Prozent der befragten Beschäftigten, die in großen Betrieben arbeiten, sehen in "Zeitsouveränität" ein Thema, das sie beschäftigen wird, in den kleinen (bis zu 100 Mitarbeitern) sind es 46 Prozent.

Arbeitsformen wie "Crowdworking" spielen jedoch für Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle. 27 Prozent erwarten sogar einen Bedeutungsrückgang. Auch Aspekten wie "Demokratische Teilhabe" oder "Atypische Erwerbsverhältnisse" wird mit 31 bzw. 30 Prozent nur wenig Bedeutung beigemessen. "Digitale Arbeitsformen sind schon heute und in Zukunft gefragt", kommentiert Prof. Bernd Siegemund, Geschäftsführer der B·A·D, die Ergebnisse. "Doch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten verlangen auch Modifikationen im Arbeitsschutz. B·A·D passt seine Beratungsleistungen permanent an die sich ändernden Bedingungen an." Mobiles Arbeiten beispielsweise stelle spezifische Anforderungen an die Beschäftigten. "Daher ist es wichtig, einen angemessenen Regelungsrahmen zu setzen, beispielsweise im Hinblick auf Geltungsbereiche oder Arbeitszeiten. Bei der Entwicklung eines solchen Rahmens kann sich die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen als hilfreich erweisen, da sie mögliche Belastungen erfasst und zudem aufzeigt, ob die bisherigen Regelungen für mobile Arbeit bereits ausreichen."

Über die B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH

Die B·A·D-Gruppe betreut mit mehr als 3.900 Experten in Deutschland und Europa 250.000 Betriebe mit 4 Millionen Beschäftigten in den unterschiedlichsten Bereichen der Prävention. Damit gehört die B·A·D GmbH mit ihren europäischen TeamPrevent-Tochtergesellschaften zu den größten europäischen Anbietern von Präventionsdienstleistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Sie hat ihr Portfolio kontinuierlich zu einem ganzheitlichen System-Angebot für die Gesundheit der Beschäftigten in Unternehmen erweitert. Seit 2006 gehört die B·A·D GmbH zu den 100 besten TOPJOB-Unternehmen im deutschen Mittelstand.

Über YouGov

Im Jahr 2000 in London gegründet, ist YouGov mittlerweile mit 31 Standorten in Europa, den USA, im Nahen Osten, Afrika und Asien vertreten. YouGov gilt als Pionier in der Online-Marktforschung und gehört nach Angaben der renommierten American Marketing Association zu den Top 20 Marktforschungsunternehmen der Welt.

