Da freut sich das Sparschwein - mit Maxi klappt's endlich mit der Kohle

Hamburg (ots) - Das kann doch nicht sein - erst Mitte des Monats und schon wieder im Minus! Und das, obwohl man schon so gut wie alles probiert hat: nur bar gezahlt, Haushaltsbuch geführt, Brote für die Mittagspause geschmiert ... Dieses Problem kennen viele. Obwohl man sich wirklich bemüht, mal etwas beiseitezulegen, klappt das mit dem Sparen einfach nicht. Aber woran liegt das? In der neuen Maxi (2/2017, EVT. 12.01.) zeigen Finanzexperten zwölf Denkfehler auf, die immer wieder in einem dicken Minus enden, und geben hilfreiche Tipps, um in Zukunft richtig zu sparen.

Die schwarze Null ist nicht genug

Die gute Nachricht: Jeder, der am Monatsende ein Plus auf dem Konto hat, kann mit Geld umgehen. Das gilt jedoch nicht für diejenigen, die sich schon mit der schwarzen Null zufrieden geben. Ohne ein Back-up von drei Monatsgehältern geht laut Experten nichts: "Glaubt mir, die kaputte Waschmaschine und die Stromnachzahlung werden kommen", sagt Finanzautorin Katja Eckhardt, die Frauen mit ihrem Buch "Reichtum ist Frauensache" die Angst vor Finanzthemen nehmen will. Sie empfiehlt deshalb, zehn Prozent des Gehalts am Monatsanfang sicherheitshalber auf ein Sparkonto zu übertragen - das reicht als kleines finanzielles Polster erst einmal aus.

Nullprozentfinanzierung? Lieber nicht!

Wenn von Nullprozentfinanzierung und kleinen Raten die Rede ist, können viele nur schwer widerstehen. Der Haken an solchen Angeboten ist aber schnell gefunden. Denn wer weiß schon, ob sich in 36 Monaten die finanzielle Situation nicht soweit geändert hat, dass der Kredit nicht mehr so locker bezahlbar ist wie heute? "Selbst bei Nullprozentfinanzierung zahlen wir dann ewig das eine Smartphone ab, obwohl wir schon längst das neue wollen", sagt Eckardt. Also, auch wenn's nervt: Nur das kaufen, was man sich jetzt leisten kann.

Das macht den Kohl nicht fett? Doch, beim Sparen schon!

Vom nächsten Denkfehler, den wir teuer bezahlen, kann auch Maxi-Chefredakteurin Nina Maurischat ein Liedchen singen: "Wenn ich beim Shoppen sowieso schon viel Geld im Laden gelassen habe, denke ich anschließend oft: Ach, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, jetzt hast du eh schon sooo viel ausgegeben. Dann gönne ich mir ein Essen bei meinem Lieblingsitaliener und lass' es mir so richtig gutgehen." Vor genau dieser Einstellung warnt Finanzblogger Jannes Lorenzen: "Hier werden zwei Ausgaben vermischt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Lasst euch nicht von Verkäufern oder euch selbst verleiten, bedenkenlos weiter Geld auszugeben, nur weil man schon einen Batzen investiert hat."

