BAILEY - EIN FREUND FÜRS LEBEN / Ab 23. Februar 2017 im Kino

München (ots) - "BAILEY - EIN FREUND FÜRS LEBEN ist lustig, rührend und offenbart eine ganz neue Weltsicht: Lasse Hallström lässt uns alle durch Baileys Hundeaugen blicken und erzählt von dessen langer Reise zurück zu seinem Seelen-Menschen. Ich freue mich tierisch, bei diesem Film mitzumachen."

- Florian David Fitz -

Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist schon für einen Menschen schwer zu beantworten... wenn sich aber ein verspielter Vierbeiner namens Bailey diese Frage stellt, darf man sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer mit ganz viel Gefühl freuen:

https://www.youtube.com/watch?v=5PZsCUiTg2g

Der berührende Familienfilm BAILEY - EIN FREUND FÜRS LEBEN wird ganz aus der Perspektive des Hundes erzählt. Basierend auf dem Bestsellerroman "Ich gehöre zu dir" (OT "A Dog's Purpose") von W. Bruce Cameron inszeniert Regisseur Lasse Hallström (MADAME MALLORY UND DER DUFT VON CURRY, GOTTES WERK & TEUFELS BEITRAG) die gefühlvolle Geschichte des treuen Hundes Bailey, der den Sinn seiner eigenen Existenz im Leben der Menschen findet, denen er das Lachen und die Liebe nahebringt.

Der Roman "A Dog's Purpose" stand 52 Wochen lang auf der New York Times Bestseller Liste. Bis heute wurde das Buch in 20 Sprachen übersetzt und in 29 verschiedenen Ländern weltweit veröffentlicht.

Angeführt von Dennis Quaid (THE DAY AFTER TOMORROW, REINE CHEFSACHE), gehören Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz, Juilet Rylance, Luke Kirby, Peggy Lipton und Pooch Hall zur Darstellerriege. BAILEY - EIN FREUND FÜRS LEBEN wurde von Gavin Polone (ZOMBIELAND, "Gilmore Girls") produziert.

Wer könnte besser geeignet sein, Baileys Gedanken eine Stimme zu verleihen, als Schauspieler und Hundenarr Florian David Fitz. Fotos von den Synchronaufnahmen und Florians intensiven Kuscheleinheiten mit seinen neuen pelzigen Freunden stehen ab sofort neben ersten Filmbildern sowie dem Trailer online.

Kinostart: 23. Februar 2017 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz, mit Dennis Quaid und Josh Gad Regisseur: Lasse Hallström Drehbuch: W. Bruce Cameron, Cathryn Michon, Audrey Wells, Maya Forbes, Wally Wolodarsky, basierend auf dem Roman von W. Bruce Cameron Produzent: Gavin Polone Excecutive Producers: Alan Blomquist, Mark Sourian

