DIRTY COPS: WAR ON EVERYONE ab 17. November 2016 im Kino

München (ots) - Morgens erstmal ein Bier, zwischendurch ein bisschen Koks und das Polizistengehalt mit der ein oder anderen Erpressung aufbessern: Die beiden Straßencops Terry Monroe und Bob Bolaño nehmen es mit dem Gesetz nicht so genau. Aber ihr Revier haben die beiden korrupten Bullen voll im Griff. Bis sie das ganz große Geld wittern und sich mit dem falschen Gentleman anlegen...

Schräge Typen, ganz viel Action und herrlich kompromissloser Humor: Mit DIRTY COPS: WAR ON EVERYONE bringt der preisgekrönte britische Regisseur John Michael McDonagh (THE GUARD - EIN IRE SIEHT SCHWARZ, AM SONNTAG BIST DU TOT) eine rabenschwarze Actionkomödie auf die Kinoleinwand, wie man sie lange nicht gesehen hat. In den Hauptrollen spielen Alexander Skarsgård (TARZAN, "True Blood"), Michael Peña (ANT-MAN, HERZ AUS STAHL) und Theo James (DIVERGENT-Serie).

DIRTY COPS: WAR ON EVERYONE startet am 17. November in den deutschen Kinos.

Kurzinhalt:

Die beiden korrupten Bullen Terry Monroe (Alexander Skarsgård) und Bob Bolaño (Michael Peña) haben Albuquerque in New Mexico voll im Griff: Jeder Kriminelle, der das Pech hat ihren Weg zu kreuzen, wird erpresst und übers Ohr gehauen. Einer dieser Pechvögel ist der Strip-Club Manager Birdwell (Caleb Landry Jones), der umgehend seinen exzentrischen Boss James Mangan (Theo James), einen britischen Auswanderer und Gentleman-Junkie, über seinen Zusammenstoß mit den zwielichtigen Bullen informiert.

Mit dem Ziel, noch einmal richtig fett abzusahnen, versuchen die Polizisten Terry und Bob die beiden Ganoven einzuschüchtern, entdecken dabei aber versehentlich Mangans düsteres, äußerst beunruhigendes Geheimnis. Ab jetzt ist das Ganze sehr persönlich und schon bald geht es den beiden nicht mehr um das Geld. Einem Unschuldigen zuliebe setzen Terry und Bob alles aufs Spiel und müssen sich ihren Weg zu Freiheit und Gerechtigkeit schließlich wortwörtlich freischießen.

Kinostart: 17. November 2016 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Alexander Skarsgård, Michael Peña, Tessa Thompson, Caleb Landry Jones, David Wilmot, Malcom Barrett, Stephanie Sigman, mit Paul Reiser und Theo James Produzenten: Chris Clark, Flora Fernandez Marengo, Phil Hunt, Compton Ross Co-Produzent: Elizabeth Eves Executive Producer: Natascha Wharton, Ben Roberts, Hilary Davis, Stephen Kelliher Drehbuch & Regie: John Michael McDonagh

