Vertriebspower für Weihnachten Die neue SALES.Suite von INCERT eTourismus - BILD

INCERT eTourismus, Marktführer für digitale Gutschein-Systeme, bündelt den Verkauf von Gutscheinen, Geschenkkarten, Tickets und Produkten in einem Jubiläums-Special.

Linz (ots) - Bereits 2007 begann die Erfolgsgeschichte von INCERT mit dem digitalen Gutschein-Management-System. Zum 10-jährigen Jubiläum schnürt der etablierte eCommerce-Anbieter nun ein spezielles Angebot - die INCERT SALES.Suite.

Die vier bisher entwickelten Verkaufssysteme für Gutscheine, Geschenkkarten, Tickets und Produkte sind nun in einem Paket gebündelt und bei Beauftragung je nach Kombination vom Kunden frei wählbar. Durch die direkte Integration und die individuelle Designanpassung der Verkaufsoberflächen wird der Onlineverkauf so zu einem besonderen Markenerlebnis ausgebaut. Im Hintergrund laufen alle Vorgänge in einem Verwaltungssystem zusammen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf von der Bestellung über die automatisierte Onlinezahlung bis hin zur Auslieferung und Einlösung. Die einfache Wartung spart viel Zeit. Verkaufsorientierte Marketing-Tools unterstützen den Vertrieb.

Kurz gesagt: Die neue SALES.Suite von INCERT eTourismus bringt mehr Umsatz und Liquididät bei weniger Kosten und Zeitaufwand.

Referenzen und Beispiele für kombinierte INCERT Systeme finden Sie unter: [http://www.incert.at/produkte/sales_suite] (http://www.incert.at/produkte/sales_suite).

Zwtl.: INCERT eTourismus: Technik & Know-how vom Spezialisten

Die Firma INCERT versteht sich als Technik & Know-how-Lieferant bei der Umsetzung von eTourismus-Lösungen für Vertrieb, Marketing und Gästebindung.

Neben dem etablierten Gutscheinsystem hat INCERT in den letzten 10 Jahren viele weitere Anwendungen entwickelt. Ob Produktshop, Geschenkkarten-und Ticketsystem oder Premium Gästeclubs zur Kundenbindung - mit den vielen Erweiterungsmodulen verfügen die INCERT-Kunden über eine zukunftsweisende Technologie und genießen uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit. Diese Spezialisierung hat das Unternehmen zur Top-Adresse mit spannenden Projekten für Top-Hotels, Hotelketten, Bergbahnen und Tourismusregionen gemacht. Das Unternehmen arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der etablierten Technologie sowie an Dienstleistungen für Marketing, Vertrieb und Kundenbindung. Infos unter [www.INCERT.at] (http://www.INCERT.at)

