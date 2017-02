FORIS AG: Veränderungen im Vorstand

Bonn (ots) - Prof. Dr. Hanns-Ferdinand Müller ist vom Aufsichtsrat der FORIS AG, Bonn, mit Wirkung zum 15.2.2017 zum neuen Vorstandsmitglied bestellt worden.

Er wird für die Bereiche GO Ahead GmbH, e-Commerce, Strategie, Entwicklung, Marketing, Kommunikation, Vertrieb und Personal verantwortlich sein.

Müller begann seine berufliche Laufbahn als Leiter Materialwirtschaft am Flughafen Köln/Bonn. Von 1993 bis 1996 arbeitete er im Firmenkundenbereich der WestLB, von 1996 bis 2001 baute er als Mitglied der Geschäftsleitung der Kienbaum Management Consultants, Berlin, den Beratungsbereich erfolgreich aus. Seit 2001 arbeitete er für den RWE-Konzern, zuletzt fast 4 Jahre als CEO der RWE Vertrieb AG in Dortmund. Seit Mitte 2014 unterstützte Müller als Senior Advisor bei goetzpartners, München, das Wachstum der Bereiche Corporate Finance und Management Consulting. Die Entwicklung neuer Märkte und Kundengruppen sowie neuer Geschäfts- und Vertriebsmodelle gehörten dabei zu seinen Verantwortlichkeiten.

Der Aufsichtsrat der FORIS AG verspricht sich von Müller den weiteren Ausbau des Wachstumskurses der FORIS AG. Müller ist verheiratet und Vater einer Tochter. Er lebt mit seiner Familie in Köln.

Die Vorstandsmitglieder Theo Paeffgen, Rechtsanwalt und Solicitor (England und Wales), verantwortlich für Prozessfinanzierung, Monetarisierung, Recht und Compliance, und Ralf Braun, Diplom-Volkswirt, verantwortlich für Finanzen, Rechnungswesen, Steuern, Controlling, IT und den Geschäftsbereich Vorratsgesellschaften werden mit Ablauf ihrer Bestellung am 31.12.2017 aus dem Vorstand der FORIS AG ausscheiden.

Die FORIS AG mit Sitz in Bonn wurde 1996 gegründet und umfasst heute die Geschäftsfelder FORIS Prozessfinanzierung, Monetarisierung und Vorratsgesellschaften sowie Service und Dienstleistungen für Gründer und Unternehmer der GO AHEAD. Mit der Erfindung der Prozessfinanzierung in Deutschland schließt das Unternehmen seit 1998 eine Lücke im Rechtssystem: Erstmals gab es einen Finanzdienstleister mit juristischem Hintergrund, der Kläger bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche finanziell unterstützte.

