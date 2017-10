Ab Mitte Oktober werden die Cannabisextrakte von Tilray bundesweit in allen Apotheken verfügbar sein, die von der NOWEDA Apothekergenossenschaft beliefert werden. Bei den Cannabisextrakten von Tilray wird es sich um die ersten pflanzlichen, dosier- und titrierbaren Cannabisprodukte auf dem deutschen Markt handeln. Im Gegensatz zu ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Tilray, führender kanadischer Produzent von medizinischen Cannabisprodukten, wird als erster Hersteller Cannabisextrakte in pharmazeutischer Qualität für Patienten in den deutschen Markt bringen.

Ab Mitte Oktober werden die Cannabisextrakte von Tilray bundesweit in allen Apotheken verfügbar sein, die von der NOWEDA Apothekergenossenschaft beliefert werden. Bei den Cannabisextrakten von Tilray wird es sich um die ersten pflanzlichen, dosier- und titrierbaren Cannabisprodukte auf dem deutschen Markt handeln. Im Gegensatz zu Cannabisblüten werden diese weder geraucht noch inhaliert, sondern in der Apotheke für den individuellen Bedarf der Patienten als orale Darreichung zubereitet. Bei den Extrakten handelt es sich um sogenannte Vollspektrum-Extrakte, die neben den beiden Hauptwirkstoffen Tetrahydrocanabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) sämtliche weitere Wirkstoffe der Cannabisblüten enthalten.

Tilray rechnet nach der Gesetzesänderung im März 2017 ("Cannabis als Medizin") mit einer wachsenden Anzahl von Patienten, die für eine Therapie mit medizinischem Cannabis in Frage kommen. "Wir freuen uns, dass auf Basis der neuen Gesetzeslage nun auch deutsche Patienten von unseren Erfahrungen in Kanada und von unseren standardisierten Produkten profitieren können", sagt Marla Luther, Geschäftsführerin Tilray Deutschland. "Als pharmazeutischer Hersteller können wir mit diesen pflanzlichen Extrakten, die eine bessere Einstellung der Patienten ermöglichen, eine wichtige Ergänzung zur Versorgung mit Cannabisprodukten leisten."

Deutschland als Zentrum für die medizinisch-klinische Cannabis-Forschung aufbauen

"Deutschland ist für uns der wichtigste europäische Markt für unsere innovativen Produkte", sagt Brendan Kennedy, CEO von Tilray. "Unser Engagement geht jedoch weit über den reinen Produktimport hinaus. Unser Ziel ist es, die Forschungsmöglichkeiten in Deutschland zu nutzen. Dazu wollen wir innerhalb der nächsten 18 Monate in Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen in die klinische Entwicklung zu Fertigarzneimitteln mit Cannabiswirkstoffen investieren."

Neben der Produktion und der Produktentwicklung engagiert sich Tilray in Kanada bereits in der klinischen Forschung zu medizinischem Cannabis. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungsinstitutionen wie dem McGill University Health Centre in Montreal, Kanada, unterstützt Tilray derzeit klinische Studien zur Erprobung der Wirksamkeit von Cannabispräparaten bei Chemotherapie-bedingter Übelkeit und Erbrechen, bei Epilepsie im Kindesalter, bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) sowie bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS).

Enge Kooperation mit dem Großhandel sichert bundesweite Verfügbarkeit

Der erste Import von Vollspektrum-Cannabisextrakten auf dem deutschen Markt ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Tilray, dem apothekereigenen Pharmagroßhändler NOWEDA sowie Paesel + Lorei, Pharmazeutischer Unternehmer und Pharma-Dienstleister mit großer Expertise im Betäubungsmittel-Handel aus Rheinberg, Nordrhein-Westfalen. Die Produkte des Erstimports von Tilray werden deshalb exklusiv durch die NOWEDA geführt. In Zukunft plant Tilray nachfolgende Importe über den gesamten deutschen Pharmagroßhandel auszuführen.

Patienten mit einer schwerwiegenden Erkrankung, für die keine andere Therapieoption besteht, können medizinisches Cannabis verordnet bekommen. Auf Antrag übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Therapie. Bekannte Erkrankungen sind unter anderem Multiple Sklerose, chronischer Schmerz und Tumorschmerz sowie Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Derzeit wird der Bedarf an medizinischem Cannabis vor allem durch Importe gedeckt. Laut Gesetz sollen die Patienten in Deutschland langfristig aber durch den Anbau von Cannabis in Deutschland versorgt werden.

Über Tilray

Tilray ist ein kanadischer Hersteller von medizinischem Cannabis und medizinischen Cannabisprodukten. Der deutsche Firmensitz ist Berlin. Bislang exportiert das Unternehmen aus Kanada Produkte in die USA, nach Australien und Neuseeland, nach Chile und Brasilien sowie in die Europäische Union nach Kroatien und Zypern. Als erster nordamerikanischer Hersteller ist das Unternehmen GMP-zertifiziert. GMP steht für Good Manufacturing Practice - Gute Herstellungspraxis. Der feststehende Begriff bezeichnet die europaweit gültigen Richtlinien zur Qualitätssicherung der Produktionsabläufe und -umgebung in der Produktion von Arzneimitteln und Wirkstoffen. Das Unternehmen züchtet verschiedene Sorten medizinisches Cannabis und stellt neben Cannabisblüten zum medizinischen Gebrauch Tropfen und Kapseln in jeweils gleichbleibender Wirkstärke her. Arzneilich wirksame Bestandteile sind Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). Über 150 Mitarbeiter entwickeln die Pflanzenzucht und Arzneimittelherstellung kontinuierlich weiter und sichern die Wirkstoffqualität.

In Nanaimo, Kanada, betreibt das Unternehmen eine 30-Millionen-Dollar Anlage zur medizinischen Cannabisproduktion. Kürzlich wurde mit dem Bau weiterer Anlagen in Kanada und Portugal begonnen. Tilray geht von einer weltweit steigenden Nachfrage nach medizinischem Cannabis, insbesondere nach Fertigarzneimitteln, aus. Diese soll mit den erweiterten Kapazitäten bedient werden.

Über die NOWEDA Apothekergenossenschaft

Die NOWEDA ist ein vollversorgendes pharmazeutisches Großhandelsunternehmen mit 21 Niederlassungen in Deutschland sowie Beteiligungen an Unternehmen in Luxemburg und in der Schweiz. Eigentümer und Mitglieder der genossenschaftlich organisierten NOWEDA sind über 9 000 Apothekerinnen und Apotheker. Mit einem Gesamtumsatz von über 6 Milliarden Euro ist NOWEDA eines der großen deutschen Handelsunternehmen. Hauptsitz der Genossenschaft ist Essen.

NOWEDA stellt ihren Mitglieder-Apotheken, und damit deren Patienten, bundesweit ein Sortiment mit rund 160 000 Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren sowie ein umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket zur Verfügung. Darüber hinaus steht die NOWEDA als apothekereigenes Unternehmen uneingeschränkt an der Seite der inhabergeführten Vor-Ort-Apotheken.

Über Paesel + Lorei

Das Unternehmen, das 1961 in Frankfurt am Main gegründet wurde, ist bis heute familiengeführt. Was als Importeur für ausländische Arzneimittelspezialitäten begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte hinweg ständig erweitert. Heute bietet Paesel + Lorei optimierte Logistikstrategien für die Beschaffung und den Vertrieb von Arzneimitteln, Betäubungsmitteln, OTC und Nahrungsergänzungsmitteln. Auch die Herstellung, das Umpacken, Verpacken und die Kennzeichnung von Arzneimitteln in Übereinstimmung mit allen regulatorischen Vorgaben und Richtlinien bietet das Unternehmen an.

