Mainzer Krebsimmuntherapiepreis für niederländischen Immunhämatologen Cornelis Melief / CIMT Lifetime Achievement Award Preisträger 2017: Cornelis (Kees) Melief. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/126492 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Der niederländische Immunhämatologe Prof. Dr. Cornelis (Kees) Melief wird am 10. Mai 2017 für sein Lebenswerk auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapieforschung geehrt. Der mit 10 000 EUR dotierte Preis wird von dem in Mainz ansässigen Wissenschaftsverein Association for Cancer Immunotherapy CIMT zum ersten Mal verliehen. Kees Melief ist Professor Emeritus der Universität Leiden sowie Gründer und CSO von ISA Pharmaceuticals. Die Preiskommission hebt die außerordentlichen Leistungen von Melief für die Entwicklung der translationalen Krebsimmuntherapieforschung in Europa hervor. Im Mittelpunkt seines Lebenswerks stehen die Erforschung der immunologischen Mechanismen von Krebserkrankungen sowie die Entwicklung von Zelltherapien und therapeutischen Impfstrategien. "Kees Melief ist ein Ausnahmewissenschaftler, der eine ganze Generation von Forschern inspiriert hat", erklärt Prof. Dr. Christoph Huber, Präsident der Association for Cancer Immunotherapy CIMT die Entscheidung der Preiskommission. "Mit seiner passionierten wissenschaftlichen Arbeit hat Kees Melief wie kaum ein anderer die europäische Krebsimmuntherapieforschung über Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet, europäische Firmen und Forschungsnetzwerke aufgebaut und viele junge Wissenschaftler für das Feld begeistert." Der Preis wird am Mittwoch, den 10. Mai, ab 17:30 Uhr im Frankfurter Hof in Mainz verliehen. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen eines zweitägigen wissenschaftlichen Symposiums zum fünfzehnjährigen Bestehen des Vereins Association for Cancer Immunotherapy CIMT.

Über CIMT

Mit Hauptsitz in Mainz zählt CIMT zu den weltweit führenden Forschungs- und Kommunikationsplattformen für Forscher, Ärzte, Industrieunternehmen und Zulassungsbehörden, durch deren Zusammenspiel die Entwicklung neuartiger Krebsimmundiagnostik bzw. Krebsimmuntherapie verbessert wird. CIMT unterhält dabei Beziehungen zu allen internationalen Zentren und Forschungsnetzwerken der Immuntherapie. Der Verein wurde 2002 in Mainz von führenden Wissenschaftlern und Ärzten gegründet und wird durch einen international besetzten Vorstand koordiniert. Mehr Informationen zu CIMT unter www.cimt.eu und www.meeting.cimt.eu

Für interessierte Pressevertreter besteht vor Ort die Möglichkeit, Interviews zu führen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Association for Cancer Immunotherapy CIMT /IKT e.V., übermittelt durch news aktuell