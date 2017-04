Berlin (ots) -

Presseeinladung: Volles Programm aus Hessen-Nassau zur Weltausstellung der Reformation in Wittenberg

Presse-Gespräch mit Kirchenpräsident Volker Jung und Hessens Europaministerin Lucia Puttrich in Berlin

Freitag, 28. April 2017, 11 Uhr Vertretung des Landes Hessen in Berlin (Elisabeth von Marburg Saal) In den Ministergärten 5, 10117 Berlin

Auf der bevorstehenden Weltausstellung der Reformation in Wittenberg präsentiert sich die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ab dem 20. Mai für vier Monate mit einem umfassenden Programm. Im Zentrum des Auftritts in der Reformationsstadt werden dabei die mehrfach preisgekrönte mobile "LichtKirche" und der weltweit erste Segens-Roboter "Bless-U2" stehen. Die hessen-nassauische Kirche zeigt sich bei der Ausstellung im Themenbereich Globalisierung und beschäftigt sich dort auch mit den Folgen der weltweiten Digitalisierung.

Bei einem Presse-Gespräch in der Hessischen Landesvertretung in Berlin (In den Ministergärten 5) wollen wir am 28. April um 11 Uhr erstmals das hessen-nassauische Programm zur Weltausstellung präsentieren, das unter dem Motto "Moments of Blessing - Glauben erfahren" steht.

Es stehen zum Gespräch zur Verfügung:

- Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), - Lucia Puttrich, Hessische Landesministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, - Wolfgang H. Weinrich, Projektleitung Kommunikationsprojekte der EKHN, - Fabian Vogt, Projektleitung EKHN auf der Weltausstellung der Reformation

