Sciana - neues europäisches Netzwerks für Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen gegründet

Zürich/Salzburg (ots) - Mit dem Ziel, aktuelle und zukünftige Herausforderungen auf dem Gebiet der Gesundheit und Gesundheitsversorgung anzugehen, haben drei Partner in Grossbritannien, der Schweiz und Deutschland das wegweisende, internationale Sciana-Netzwerk ins Leben gerufen. Es bringt Führungskräfte und Schlüsselpersonen aus dem Gesundheitswesen zusammen, die im internationalen Austausch an Lösungen für Probleme in der Gesundheitsversorgung arbeiten werden. Das Sciana-Netzwerk ist eine gemeinsame Initiative der britischen Health Foundation, der schweizerischen Careum Stiftung und der Robert Bosch Stiftung, durchgeführt von der Dialogplattform Salzburg Global Seminar. Die erste Sciana-Gruppe startet mit einem Zusammentreffen vom 26. bis zum 29. April in Salzburg und arbeitet danach zwei Jahre zusammen.

Das Sciana-Netzwerk bietet den Mitgliedern Freiraum und Zeit, sich über ihre Erfahrungen angesichts drängender Herausforderungen wie der finanziellen Belastungen im Gesundheitssystem, dem Anstieg chronischer Krankheiten, Digitalisierung und Migration auszutauschen. Gleichzeitig sollen sie neue, innovative Herangehensweisen in Gesundheitsversorgung und Gesundheitspolitik erarbeiten, die das Potenzial haben, einen sichtbaren und langfristigen Wandel in diesem Bereich anzustossen.

Beim ersten Zusammentreffen werden 17 Führungskrafte aus dem Gesundheitswesen vertreten sein: Entscheidungsträger aus der Gesundheitspolitik, Wissenschaftler sowie Verantwortliche aus den Versorgungsbereichen und dem öffentlichen Sektor.

Hans Gut, Präsident der Careum Stiftung, sagt: "Careum hat sich zum Ziel gesetzt, Experten, die sich auf dem Feld Gesundheit engagieren und einflussreich sind, eine Möglichkeit zu bieten, mit ihren Kollegen in einer inspirierenden Umgebung wichtige Fragen zu diskutieren. Die Mitglieder können dort ihre Erfahrungen untereinander teilen und so voneinander lernen."

Dr. Jennifer Dixon, Geschäftsführerin der Health Foundation, sagt: "Wir freuen uns sehr darauf, dieses einzigartige innovative Netzwerk führender Organisationen aus dem Gesundheitswesen zu unterstützen. Es bietet Gelegenheit zur Förderung und Fokussierung von Energie und Talenten, die unseren Gesundheitssystemen zugutekommen."

"Sciana ist mehr als die Summe aus drei Stiftungen, die zusammenarbeiten, um ein internationales Netzwerk zu bilden. Wir setzen uns dafür ein, genau die richtigen Experten auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung zusammenzubringen, damit sie schon heute nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen von morgen finden, die uns auf diesem Gebiet erwarten", so Dr. Bernadette Klapper, Leiterin des Bereichs Gesundheit der Robert Bosch Stiftung.

www.ScianaNetwork.org

