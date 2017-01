PROJECT Immobilien schloss 2016 mit Rekordumsatz

Nürnberg (ots) - Der in Nürnberg ansässige Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien verkaufte im Jahr 2016 Wohnungen im Wert von rund 250 Mio. Euro. Zum wiederholten Mal konnte die Unternehmensgruppe damit ihren Umsatz steigern - im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent. Mit bundesweit 28 geplanten Vertriebsstarts im laufenden Jahr wird die Geschäftsentwicklung auch 2017 positiv bleiben. Seit zwanzig Jahren entwickelt und verkauft PROJECT Immobilien urbane Wohnanlagen. Aktuell sind in den Metropolregionen von Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Nürnberg und München 37 Bauvorhaben mit teils mehreren Bauabschnitten und insgesamt 2.172 Wohneinheiten im Vertrieb. Im vergangenen Jahr erfolgte mit dem Markteintritt in Österreich der Schritt in das europäische Ausland. In Wien werden ab diesem Jahr etwa 100 Wohneinheiten in vier Bauvorhaben realisiert werden. Käufer erwerben ihre Wohnung bei PROJECT Immobilien schlüsselfertig direkt beim Bauträger und das ohne Provision. Die Fertigstellung der Bauprojekte ist garantiert. Als eigenfinanzierte Unternehmensgruppe sind alle Immobilien bereits vorfinanziert. Die Finanzierung erfolgt über die alternativen Immobilienfonds der Schwesterngruppe PROJECT Investment in Bamberg. Die beiden Partnerunternehmen stehen in einem exklusiven Verhältnis zueinander. Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Marketing, erklärt: "Durch unser Konzept betreiben wir die Immobilienentwicklung bankenunabhängig. Für unsere Käufer bedeutet das lastenfreie Grundbücher und dadurch ein hohes Maß an Sicherheit."

Perfekt geplante Grundrisse

Insgesamt 731 Neubauwohnungen hat PROJECT im vergangenen Jahr verkauft. "Da immer mehr Menschen in der Stadt leben wollen, werden die Wohnungen kleiner, kompakter und ein deutlicher Mehrwert wird auf perfekt geplante Grundrisse gelegt. Und das ist genau unsere Spezialität", begründet Juliane Mann den Erfolg. "Wir übernehmen die gesamte Projektabwicklung, von der Identifizierung der Grundstücke über die Grundrissentwicklung der Wohneinheiten mit eigenen Architekten bis hin zur Umsetzung der Werkplanung. Für den Verkauf der Eigentumswohnungen beschäftigen wir festangestellte Vertriebsteams. So realisieren wir die maximale Produkt- und Beratungsqualität für unsere Kunden."

Mehr Infos zu den Unternehmensgruppen finden Sie unter www.project-immobilien.com und unter www.project-investment.de

Pressegrafiken in Druckqualität zum kostenlosen Download: www.project-immobilien.com/_assets/presse/PROJECT_Rekordumsatz.zip

Bildmaterial: Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Marketing, PROJECT Immobilien Wohnen AG. Erfolgreiche PROJECT Vertriebsstarts von "Wellings" in Hamburg und der "Alten Gärtnerei", 3. Bauabschnitt, in Berlin.

